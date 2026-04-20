Чеська ініціатива з боєприпасами для ЗСУ у кризі: в чому проблема

Наразі вона переживає кризу через нестачу коштів і зменшення підтримки від партнерів.

Чеська ініціатива з постачання великокаліберних боєприпасів для Збройних сил України зіткнулася з серйозною проблемою – гострим дефіцитом фінансування.

Про це повідомляє чеське видання iROZHLAS.

За словами редактора Hospodarske noviny і експерта з питань ЄС Ондрея Гоуски, за час роботи ініціативи Україна отримала близько двох мільйонів великокаліберних снарядів, що складає значну частину необхідного озброєння на фронті. Внесок програми оцінюють майже в 45% усіх поставок, а стосовно 155-мм снарядів – понад 50%.

Ініціатива відіграє ключову роль у підтримці обороноздатності України та підсиленні європейської безпеки під час війни з Росією. Водночас, через вибори в Чехії уряд під керівництвом Андрея Бабіша вирішив продовжити участь у проєкті, але без збільшення фінансування. Зараз ресурсів вистачає на менше ніж половину потрібних поставок.

Паралельно зменшилася військова допомога і фінансування ініціативи з боку основних партнерів – Німеччини, Нідерландів і Данії. Це пов’язують з економічними викликами, наслідками інших військових конфліктів та зниженням інтересу до підтримки через Чехію.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово підкреслював важливість і ефективність цієї ініціативи для оборони країни.

Раніше Фіала заявив, що чеська ініціатива може цьогоріч надати Україні стільки ж боєприпасів, як і минулого року.