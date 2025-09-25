Данія не збила невідомі дрони через загрозу для мирного населення

Проте через невідомі безпілотники призупинили польоти над кількома датськими аеропортами.

Уряд Данії заявив, що не став збивати невідомі безпілотники, які були помічені ввечері у четвер у кількох місцях поблизу військових баз і цивільного аеропорту, через ризики для цивільного населення.

Про це інформує телеканал TV2.

На екстреній пресконференції представники уряду й армії наголосили, що ухвалення рішення про застосування сили залежить від низки факторів, зокрема – безпекових.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що остаточне рішення в таких випадках ухвалює командувач збройних сил. За його словами, головним стримувальним чинником стала темна пора доби та можливі наслідки для цивільної інфраструктури.

"Не думаю, що хтось у нашій армії боїться збивати дрони. Але вночі важко передбачити, куди саме впаде безпілотник і що він може пошкодити. У разі помилки ми отримаємо гучний суспільний скандал і хто відповідальний за те, що уламки впали, наприклад, на житловий будинок?" - пояснив міністр.

Генерал Міхаель Хюльгор, командувач данської армії, також наголосив, що "неможливо просто стріляти в небо", адже все, що злітає вгору, має десь приземлитися.

"Не завжди є сенс збивати дрони, особливо коли їх багато, як цього разу. Значно важливіше - зібрати розвіддані та ідентифікувати тих, хто за цим стоїть", - додав він.

Влада не уточнила, скільки саме дронів було зафіксовано, однак наголосила, що ситуація перебуває під контролем і розслідування триває.

