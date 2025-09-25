Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Данія не збила невідомі дрони через загрозу для мирного населення

25 вересня 2025, 14:53
Данія не збила невідомі дрони через загрозу для мирного населення
Фото: dr.dk
Проте через невідомі безпілотники призупинили польоти над кількома датськими аеропортами.

Уряд Данії заявив, що не став збивати невідомі безпілотники, які були помічені ввечері у четвер у кількох місцях поблизу військових баз і цивільного аеропорту, через ризики для цивільного населення.

Про це інформує телеканал TV2.

На екстреній пресконференції представники уряду й армії наголосили, що ухвалення рішення про застосування сили залежить від низки факторів, зокрема – безпекових.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що остаточне рішення в таких випадках ухвалює командувач збройних сил. За його словами, головним стримувальним чинником стала темна пора доби та можливі наслідки для цивільної інфраструктури.

"Не думаю, що хтось у нашій армії боїться збивати дрони. Але вночі важко передбачити, куди саме впаде безпілотник і що він може пошкодити. У разі помилки ми отримаємо гучний суспільний скандал і хто відповідальний за те, що уламки впали, наприклад, на житловий будинок?" - пояснив міністр.

Генерал Міхаель Хюльгор, командувач данської армії, також наголосив, що "неможливо просто стріляти в небо", адже все, що злітає вгору, має десь приземлитися.

"Не завжди є сенс збивати дрони, особливо коли їх багато, як цього разу. Значно важливіше - зібрати розвіддані та ідентифікувати тих, хто за цим стоїть", - додав він.

Влада не уточнила, скільки саме дронів було зафіксовано, однак наголосила, що ситуація перебуває під контролем і розслідування триває.

Зранку четверга  ми писали, що біля аеропортів Данії знову помітили невідомі дрони: польоти зупиняли.

 

ДаніядрониППО

