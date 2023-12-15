Демократи розглядають рамкову угоду щодо кордону та підтримки України перед різдвяними канікулами

Лідер демократів у Сенаті сподівається, що до цього часу буде укладена угода з республіканцями щодо прикордонної політики.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Конгресу США Чак Шумер заявив, що його палата проголосує за додатковий запит президента Джо Байдена щодо підтримки України наступного тижня, на який Сенат продовжив роботу, перенісши різдвяні канікули. Він сподівається, що до цього часу буде укладена принаймні рамкова угода про кордон.

Про це повідомляє Politico.

Дискусії щодо кордону все ще залишаються надзвичайно складними, і немає жодних гарантій, що учасники переговорів – включно з адміністрацією президента Джо Байдена, лідерами Сенату, сенаторами Крісом Мерфі, Кірстеном Сінема та Джеймсом Ленкфордом – зможуть укласти угоду. Але демократи вважали, що йти на тритижневі канікули надто небезпечно, зважаючи на невизначеність, яка чекає на Україну,

Після багатогодинних переговорів Сінема заявив, що справа зрушила з мертвої точки: "Я бачу угоду. Ми маємо багато чого зробити, щоб досягти її. Але я її бачу".

Сінема, Мерфі і Ленкфорд відмовилися повідомити журналістам будь-які подробиці, зберігаючи переговори вкрай непрозорими. Але учасники переговорів обговорили нові повноваження з видворення, прискорене видворення по всій країні та обов'язкове утримання під вартою, а також досягли широкої згоди щодо змін у політиці надання притулку.

Ці потенційні зміни в політиці змушують прогресивних демократів і захисників імміграції нервувати. Майже не обговорюється питання легалізації мігрантів, яке було стрижнем попередніх імміграційних переговорів.

Чиновники адміністрації Байдена, помічники Шумера і лідера меншості Мітча Макконнелла, міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас, Сінема, Ленкфорд і Мерфі брали участь у багатогодинних зустрічах, які, за їхніми словами, були продуктивними. МакКоннелл і Шумер зустрічалися в офісах один одного двічі на цьому тижні, в тому числі для того, щоб обговорити коригування графіка.