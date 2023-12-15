Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Демократи розглядають рамкову угоду щодо кордону та підтримки України перед різдвяними канікулами

15 грудня 2023, 17:59
Демократи розглядають рамкову угоду щодо кордону та підтримки України перед різдвяними канікулами
Джерело: cbsnews
Лідер демократів у Сенаті сподівається, що до цього часу буде укладена угода з республіканцями щодо прикордонної політики.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Конгресу США Чак Шумер заявив, що його палата проголосує за додатковий запит президента Джо Байдена щодо підтримки України наступного тижня, на який Сенат продовжив роботу, перенісши різдвяні канікули. Він сподівається, що до цього часу буде укладена принаймні рамкова угода про кордон. 

Про це повідомляє Politico.

Дискусії щодо кордону все ще залишаються надзвичайно складними, і немає жодних гарантій, що учасники переговорів – включно з адміністрацією президента Джо Байдена, лідерами Сенату, сенаторами Крісом Мерфі, Кірстеном Сінема та Джеймсом Ленкфордом – зможуть укласти угоду. Але демократи вважали, що йти на тритижневі канікули надто небезпечно, зважаючи на невизначеність, яка чекає на Україну, 

Після багатогодинних переговорів Сінема заявив, що справа зрушила з мертвої точки: "Я бачу угоду. Ми маємо багато чого зробити, щоб досягти її. Але я її бачу".

Сінема, Мерфі і Ленкфорд відмовилися повідомити журналістам будь-які подробиці, зберігаючи переговори вкрай непрозорими. Але учасники переговорів обговорили нові повноваження з видворення, прискорене видворення по всій країні та обов'язкове утримання під вартою, а також досягли широкої згоди щодо змін у політиці надання притулку.

Ці потенційні зміни в політиці змушують прогресивних демократів і захисників імміграції нервувати. Майже не обговорюється питання легалізації мігрантів, яке було стрижнем попередніх імміграційних переговорів.

Чиновники адміністрації Байдена, помічники Шумера і лідера меншості Мітча Макконнелла, міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас, Сінема, Ленкфорд і Мерфі брали участь у багатогодинних зустрічах, які, за їхніми словами, були продуктивними. МакКоннелл і Шумер зустрічалися в офісах один одного двічі на цьому тижні, в тому числі для того, щоб обговорити коригування графіка.

демократиугодапідтримка України

Останні матеріали

Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Політика
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 16:09
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Політика
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 11:30
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Політика
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 09:03
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Політика
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 16:37
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 12:40
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Політика
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 09:11
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Cуспільство
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 16:47
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється