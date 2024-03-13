Демократи в Конгресі планують зібрати підписи за допомогу Україні в обхід Джонсона – Reuters

Демократи в Палаті представників США ініціювали процедуру збору підписів, oоб в обхід спікера Майка Джонсона, аби винести на розгляд законопроєкт для фінансуванням потреб нацбезпеки, яка містить допомогу Україні.

Про це повідомив речник конгресмена-демократа Джима Макговерна, передає Reuters.

"Демократи Палати представників США почали збирати підписи у вівторок за потенційну спробу обійти спікера-республіканця Майка Джонсона та змусити палату голосувати за пакет в розмірі $95 млрд з допомогою Україні, Ізраїлю й Тайваню",- пише видання.

Мова йде про петицію, яка вкрай рідкісна процедурним інструментом.

Якщо вона набере підтримку принаймні 218 членів Палати представників, це дозволить почати процедуру прийняття законопроєкту з фінансуванням потреб нацбезпеки США загальною сумою $95 млрд, який раніше ухвалив Сенат.

Днями Байден звернувся до Конгресу: "Україна може зупинити путіна".