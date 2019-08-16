Денісова: Бекіров через болі в спині не зміг перейти з камери в приміщення для суду
Інформацію повідомила український омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.
У четвер, 15 серпня, кримський суд повинен був визначити, який із місцевих судів розглядатиме справу Бекірова, але засідання перенесли.
Бекіров, якого утримують у Сімферопольському СІЗО, повинен був брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Для цього йому необхідно було перейти з камери в спеціально обладнане для цього приміщення на території СІЗО, але через біль у спині він не зміг цього зробити.
З тієї ж причини два дні тому Бекіров не зустрівся зі своїм адвокатом.
Засідання окупаційного суду перенесено на 20 серпня.
Нагадаємо, що жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські окупанти на в'їзді в Крим 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі.
11 червня 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню, але окупанти обмежилися переведенням його до медчастини СІЗО.
Наприкінці липня Бекіров заявив про намір почати голодування в разі переведення кримінальної справи в Красноперекопськ.
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