Депутат вчинив самогубство у будівлі парламенту Фінляндії

19 серпня 2025, 15:55
Депутат вчинив самогубство у будівлі парламенту Фінляндії
Фото: korrespondent.net
Еемелі Пелтонен мав захворювання нирок.
У Фінляндії депутат Еемелі Пелтонен покінчив життя самогубством у будівлі парламенту.
 
Про це інформує видання Yle.
 
Пресслужба парламенту повідомила, що депутат Пелтонен помер у будівлі парламенту в першій половині дня. 
 
У червні цього року Пелтонен писав у Facebook про проблеми зі здоров'ям. Він страждав на захворювання нирок. В останні тижні весняної сесії він був відсутній у парламенті і протягом літа перебував на лікарняному.
 
Поліція відкрила справа і з'ясовує причини смерті. Водночас, за даними поліції, інцидент не має ознак злочину.
Фінляндіявійна в Україніросія окупанти

