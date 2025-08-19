Депутат вчинив самогубство у будівлі парламенту Фінляндії

Еемелі Пелтонен мав захворювання нирок.

У Фінляндії депутат Еемелі Пелтонен покінчив життя самогубством у будівлі парламенту.

Про це інформує видання Yle.

Пресслужба парламенту повідомила, що депутат Пелтонен помер у будівлі парламенту в першій половині дня.

У червні цього року Пелтонен писав у Facebook про проблеми зі здоров'ям. Він страждав на захворювання нирок. В останні тижні весняної сесії він був відсутній у парламенті і протягом літа перебував на лікарняному.

Поліція відкрила справа і з'ясовує причини смерті. Водночас, за даними поліції, інцидент не має ознак злочину.