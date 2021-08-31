Держборг у першому півріччі скоротився на 38 мільярдів - Рахункова палата

Загальний обсяг державного і гарантованого державою боргу у першому півріччі 2021 року зменшився на 38 млрд грн, або 1,5%, – до 2 514 млрд грн; це сталося через ревальвацію гривні до іноземних валют, в яких номіновано борг.

Про це це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, презентуючи Висновок про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2021 рік у першому півріччі, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Рахункової палати. Про це пише Укрінформ.

"Загальний обсяг державного і гарантованого державою боргу зменшився на 38 млрд грн, або 1,5%, – до 2 трлн 514 млрд грн, унаслідок ревальвації гривні до іноземних валют, в яких номіновано борг. При цьому витрати на погашення й обслуговування боргу, порівняно з відповідним періодом 2020 року, збільшилися на 44 % і становили понад 36% здійснених у першому півріччі цього року витрат держбюджету", - зауважив Пацкан.

Він додав, що на обслуговування державного боргу в першому півріччі 2021 року спрямовано кожну восьму гривню доходів державного бюджету.

Очільник Рахункової палати також наголосив, що держбюджет у першому півріччі виконувався в умовах відновлення економічного зростання.

"На жаль, його показник менший, ніж уряд прогнозував на цей рік. Із позитиву хочу відмітити, що план доходів загального фонду держбюджету на перше півріччя з урахуванням внесених змін перевиконано на 23,7 млрд грн, або майже на 5%", - зазначив Пацкан.

За його словами, порівняно з відповідним періодом торік доходи держбюджету збільшилися на 73 млрд грн (14%). Виконанню бюджету за доходами сприяло зростання на 4,3 млрд грн (27%) надміру сплачених до бюджету податків, зборів, платежів з початку року, насамперед податку на прибуток підприємств та організацій, які перебувають у власності держави.

Водночас, на 3,7 млрд грн (4,4%) зріс податковий борг перед держбюджетом платників податків (переважно добувна, переробна галузі промисловості) і на 1,5 млрд грн (8,4%) зменшився залишок невідшкодованого платникам ПДВ.

Нагадаємо, що німецька економіка, найбільша в Європі, скоротилася на 5% у пандемічному 2020 році, що позначило кінець десятиліття зростання.

"Водночас, на жаль, видатки загального фонду державного бюджету в першому півріччі на 44,3 млрд грн, або 7,3 %, менші плану на звітний період", - додав Пацкан.

Крім того, підкреслив він, майже на 5,1 млрд грн (6%) менше від запланованого надано трансфертів місцевим бюджетам. Це зумовлено тим, що не розпочато перерахування субвенцій за 10-ма бюджетними програмами на суму 748 млн грн, а видатки на надання субвенцій за 8-ма бюджетними програмами на суму 4,3 млрд грн менші плану.