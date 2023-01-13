Держдеп: США також працює над нейтралізацією діяльності російської терористичної групи пвк "вагнер" у світі

Терористична російська група пвк "вагнер" прагне вербувати найманців із Сербії та інших країн, і цього не можна допустити.

Радник Держдепартаменту Дерек Чолле заявив, що Сполучені Штати працюють над нейтралізацією діяльності терористичної групи пвк "вагнер" по всьому світу, пише Associated Press.

Під час переговорів з президентом Сербії Олександром Вучичем у Белграді Дерек Чолле зазначив, що США уважно стежать за тим, що терористична група "вагнер" прагне вербувати найманців із Сербії та інших країн, і цього не можна допустити.

"Я не знаю, чи є побоювання (у Сербії – ред.), ми говорили про наші побоювання, і ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи з урядом тут, в Белграді, і в інших місцях, де пвк "вагнер" активна, щоб покласти край її діяльності", – підкреслив радник Держдепу.

За його словами, терористи з "вагнеру" "жахливо діють в усьому світі, чи то в Лівії, Центральноафриканській Республіці або просто зараз в Україні". Крім того, Чолле закликав Сербію ввести санкції проти рф.

"Ми вважаємо, що країни повинні підписатися під санкціями, оскільки дії росії повинні бути не тільки засуджені, але і покарані. росія щодня веде жорстоку, невиправдану війну проти України. Ми повинні дати зрозуміти, що така поведінка неприйнятна", – підкреслив він.

Терористична група пвк "вагнер" належить російському олігарху євгєнію прігожину, як повідомляється, веде активну діяльність у десятках переважно африканських держав, працюючи з урядами над проросійською пропагандою та іншими військовими й політичними проєктами.