Дрони атакували росію: палає залізнична станція

Масовану атаку також зафіксували в Краснодарському краї.

У ніч проти суботи, 23 серпня, безпілотники атакували залізничну станцію в місті Петров Вал Волгоградської області, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомляють кілька Telegram-каналів, які також публікують відео з місця подій.

За словами місцевого губернатора, в області триває масована атака безпілотників.

Один з БПЛА впав у Петровому Валі, внаслідок чого постраждали троє людей. У кількох житлових будинках вибиті шибки.

Раніше про вибухи також повідомляли мешканці селищ Ільський та Афіпський у Краснодарському краї. Наслідки цих атак уточнюються.

