Дрони атакували росію: палає залізнична станція

23 серпня 2025, 10:33
Дрони атакували росію: палає залізнична станція
Фото: firtka.if.ua
Масовану атаку також зафіксували в Краснодарському краї.

У ніч проти суботи, 23 серпня, безпілотники атакували залізничну станцію в місті Петров Вал Волгоградської області, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомляють кілька Telegram-каналів, які також публікують відео з місця подій.

За словами місцевого губернатора, в області триває масована атака безпілотників.

Один з БПЛА впав у Петровому Валі, внаслідок чого постраждали троє людей. У кількох житлових будинках вибиті шибки.

Раніше про вибухи також повідомляли мешканці селищ Ільський та Афіпський у Краснодарському краї. Наслідки цих атак уточнюються.

Нагадаємо, що вчора Орбан поскаржився Трампу через удар по нафтопроводу "Дружба".

 

війнавтрати рф

