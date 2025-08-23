Дрони атакували росію: палає залізнична станція
У ніч проти суботи, 23 серпня, безпілотники атакували залізничну станцію в місті Петров Вал Волгоградської області, внаслідок чого спалахнула пожежа.
Про це повідомляють кілька Telegram-каналів, які також публікують відео з місця подій.
За словами місцевого губернатора, в області триває масована атака безпілотників.
Один з БПЛА впав у Петровому Валі, внаслідок чого постраждали троє людей. У кількох житлових будинках вибиті шибки.
Раніше про вибухи також повідомляли мешканці селищ Ільський та Афіпський у Краснодарському краї. Наслідки цих атак уточнюються.
Нагадаємо, що вчора Орбан поскаржився Трампу через удар по нафтопроводу "Дружба".