Дрони атакували Сизранський НПЗ

Це один із найбільших НПЗ у системі "Роснефті"

У ніч проти 15 серпня Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області росії атакували дрони.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

На фото й відео із Сизрані видно пожежу в районі НПЗ щонайменше у трьох місцях.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку дронів на регіон, не згадавши НПЗ. Він стверджує, що "працює ППО" і нібито знищено "13 ворожих безпілотників". "Закрито повітряний простір. З метою безпеки громадян запроваджено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету", – написав Федорищев.

Міноборони країни-агресора оголосило після появи поста Федорищева про "13" дронів, що над Самарською областю збили сім БПЛА, ще над вісьмома регіонами рф – іще нібито 45 дронів.

Нагадаємо, що Сизранський НПЗ дрони раніше вже атакували, зокрема у ніч на 19 лютого й 4 березня 2025 року, а також у березні 2024 року.