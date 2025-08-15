Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Дрони атакували Сизранський НПЗ

15 серпня 2025, 08:33
Дрони атакували Сизранський НПЗ
Це один із найбільших НПЗ у системі "Роснефті"
У ніч проти 15 серпня Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області росії атакували дрони.
 
Про це пишуть російські Telegram-канали.
 
На фото й відео із Сизрані видно пожежу в районі НПЗ щонайменше у трьох місцях.
 
Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку дронів на регіон, не згадавши НПЗ.
 
Він стверджує, що "працює ППО" і нібито знищено "13 ворожих безпілотників".
 
"Закрито повітряний простір. З метою безпеки громадян запроваджено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету", – написав Федорищев.
 

Міноборони країни-агресора оголосило після появи поста Федорищева про "13" дронів, що над Самарською областю збили сім БПЛА, ще над вісьмома регіонами рф – іще нібито 45 дронів.

Нагадаємо, що Сизранський НПЗ дрони раніше вже атакували, зокрема у ніч на 19 лютого й 4 березня 2025 року, а також у березні 2024 року.

