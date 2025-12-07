Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Дрони "рознесли" два великі резервуари нафтобази в рф

07 грудня 2025, 15:11
Дрони
Фото: УНН
Кожен з них здатний вміщати до 2000 кубічних метрів палива.
Щонайменше два резервуари з паливом були знищені на території нафтобази в місті Лівни Орловської області російської федерації.
 
Про це повідомляє "Радіо Свобода", демонструючи супутникові фото цієї нафтобази.
 
При цьому зазначається, що кожен резервуар на нафтобазі може вміщувати до 2000 кубічних метрів палива. Видно на фото, що вони внаслідок пожежі 2 грудня після ударів дронами вигоріли повністю. 
 
Нагадаємо, у ніч на 7 грудня безпілотники атакували Саратовську область росії. Імовірно, є прильоти по нафтобазі "Кристал", зазначили російські Telegram-канали.
 
війна в Україніросія окупантиатака безпілотників

