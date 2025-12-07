Дрони "рознесли" два великі резервуари нафтобази в рф

Кожен з них здатний вміщати до 2000 кубічних метрів палива.

Щонайменше два резервуари з паливом були знищені на території нафтобази в місті Лівни Орловської області російської федерації.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", демонструючи супутникові фото цієї нафтобази.

При цьому зазначається, що кожен резервуар на нафтобазі може вміщувати до 2000 кубічних метрів палива. Видно на фото, що вони внаслідок пожежі 2 грудня після ударів дронами вигоріли повністю.