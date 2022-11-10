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ДСНС надсилатиме сповіщення не лише про повітряну тривогу, але й про інші небезпеки

Державна служба надзвичайних ситуацій буде активно використовувати свою нову систему сповіщення про надзвичайні ситуації через мобільні телефони, бо вона є ефективною.
ДСНС надсилатиме сповіщення не лише про повітряну тривогу, але й про інші небезпеки Фото: ДСНС
Про це пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий сказав на брифінгу в Медіацентрі Україна - повідомляє Укрінформ.
 
"Звичайно, ми будемо використовувати цю систему. Вона показала свою ефективність на Заході. Тому ми переймаємо у них найкращий досвід та втілюємо у життя в українських реаліях сьогодення. Тут йдеться не тільки про сигнали, наприклад повітряної тривоги, або загрозу обстрілів, а й про попередження про надзвичайні ситуації та першочергові дії під час аварій, катастроф, НС техногенного або природного характеру, як то підтоплення, хімічна небезпека та інше", - сказав Хорунжий.
 
Він зазначив, що систему протестували протягом минулого місяця.
 
"Є такі вимоги для того, щоб система працювала, як годинник, щоб люди чітко отримували повідомлення у разі загрози. Це дуже важливо. Це повідомлення, які з'являються у дуже короткий термін із коротким порадами, вони проходять поверх усіх інших повідомлень, які є на телефонах та мають гучний сигнал", - додав пресофіцер ДСНС.
 
Нагадаємо, що тестування системи екстреного оповіщення Cell Broadcast було завершене наприкінці вересня, надалі обласні військово-цивільні адміністрації інформуватимуть населення про реальні загрози на місцях. Тестування стартувало 7 вересня.
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11 10 2022 16:55
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