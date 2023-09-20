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ПОЛІТИКА

Дуда про ембарго на українське зерно: Ми повинні діяти, щоб захистити себе від шкоди, заподіяної потопаючим

20 вересня 2023, 08:27
Дуда про ембарго на українське зерно: Ми повинні діяти, щоб захистити себе від шкоди, заподіяної потопаючим
Коментуючи риторику України в цьому питанні, він порівняв її з "потопельником, який хапається за соломинку".

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що в питанні імспорту українського зерна його країна захищатиме інтереси власних фермерів. Крім цього, він порівняв Україну з "потопельником, який хапаєтсья за соломинку".

Про це повідомляє Polskie Radio.

За його словами, Польща не закрила свої кордони для українського зерна, а встановила транспортні коридори, через які зараз проводиться нібито вдвічі більше зерна, ніж в лютому цього року. Він також додав, що його країна хоче допомогти Україні, але має відстоювати інтереси власних фермерів.

Коментуючи риторику України в цьому питанні, він порівняв її з "потопельником, який хапається за соломинку".

"Чи повинні ми діяти, щоб захистити себе від травм від потопаючого? Звичайно, ми повинні діяти, щоб захистити себе від того, щоб потопаючий нам не завдав шкоди, тому що якщо потопаючий заподіяє шкоду і втопить нас, йому не буде допомоги", - сказав Дуда.

Він також повідомив, що запланована зустріч з Володимиром Зеленським не відбулась через перенесення часу його виступу на Генасамблеї ООН.

"Наразі це питання зняте з порядку денного", - сказав Дуда, висловивши сподівання у тому, що зустріч відбудеться пізніше.

19 вересня Україна подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Нью-Йорку мав зустрітися з Дудою і обговорити це питання.

Однак Дуда повідомив, що запланована зустріч з Володимиром Зеленським не відбулась через перенесення часу його виступу на Генасамблеї ООН.

"Порядок денний засідання значно змінився. Зустріч мала відбутися об 11:30, саме під час мого виступу. У кожного тут свій дуже жорсткий розпорядок дня", - сказав Дуда.

Він зазначив, що наразі це питання "зняте з порядку денного", але він не виключає, що зустріч відбудеться пізніше.

ПольщазерноДУДА

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