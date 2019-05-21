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Дипломатичним радником Зеленського може стати Олена Зеркаль, а главою МЗС Вадим Пристайко, - ЗМІ

Вони присутні на міжнародних зустрічах президента Зеленського
Новим заступником голови АП з міжнародних питань президента Зеленського може бути призначено Олену Зеркаль, а очолити МЗС може Вадим Пристайко.
Дипломатичним радником Зеленського може стати Олена Зеркаль, а главою МЗС Вадим Пристайко, - ЗМІ Фото:espreso.tv

Олена Зеркаль зараз обіймає посаду заступника міністра закордонних справ і курирує міжнародні юридичні питання, а Вадим Пристайко є послом України при НАТО (до призначення в Брюссель був заступником міністра закордонних справ).

З офіційних повідомлень АП, Зеркаль разом із президентом Володимиром Зеленським зустрічала іноземних гостей на інавгурації президента, а також разом з Вадимом Пристайком були присутні на зустрічах з іноземними делегаціями в Адміністрації президента.

LB.ua із посиланням на джерела в дипломатичних колах повідомляє, що ці кандидатури Зеленський розглядає для призначення. Міністра закордонних справ також має затвердити Верховна Рада.


Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, що заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, який займався зовнішньою політикою, подав у відставку 16 травня.

Раніше Павло Клімкін написав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ. Тепер Зеленський має або підписати її, або залишити Клімкіна на посаді.

Водночас, поки ще чинний глава МЗС запевнив, що консультуватиме новообраного президента Володимира Зеленського з міжнародних питань, адже Україна вичерпала резерв міжнародної підтримки.

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21 05 2019 12:27
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