Ексміністр оборони Словаччини уникнув звинувачень за МіГ-29 для України

Словацьке слідство не змогло довести корупційних мотивів або перевищення повноважень при передачі винищувачів МіГ-29 та системи КУБ Україні.

Словацькі правоохоронці не виявили складу злочину у діях колишнього уряду щодо передачі Україні радянських винищувачів МіГ-29 та системи протиповітряної оборони КУБ.

Як повідомляє портал Aktuality, про це заявили у прокуратурі Братислави.

Речниця обласної прокуратури Габріела Ковач уточнила, що 30 жовтня слідство у справі було припинене. Його метою було встановити, чи діяли члени тодішнього уряду з корисливих мотивів або перевищували свої повноваження при передачі військової техніки на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Слідство не змогло довести, що члени уряду діяли з метою отримання незаконної вигоди для себе чи інших, або що вони порушували закон під час виконання своїх повноважень", - повідомила Ковач.

За її словами, розслідування охоплювало п’ять різних кримінальних справ: одна вже закрита, дві були відхилені через відсутність ознак кримінального злочину, ще у двох слідство триває.

Ще у березні 2023 року Братислава підписала угоду з Україною про передачу МіГ-29, а вже в квітні Словаччина передала Україні усі 13 анонсованих винищувачів МіГ-29.