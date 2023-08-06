Експорт нафти з Новоросійська під загрозою через атаку на "Оленегорский горняк" – Financial Times
Експорт нафти - одне з джерел фінансування війни росії проти України.
Про це пише Financial Times.
ЗСУ атакували судно після серії ударів росії по інфраструктурі експорту зерна України.
"Новоросійський порт є головним чорноморським нафтовим портом росії. В день він експортує близько 600 тис барелів нафти. Крім цього, цей порт є пунктом експорту нафти з Казахстану, де закінчується лінія Каспійського трубопровідного консорціуму з потужністю 1,2 млн барелів на добу", - пише видання.
Журналісти FT вважають, що атака на інфраструктуру експорту нафти, ймовірно, викличе занепокоєння в Білому домі та інших західних столицях.
Адже США робили зусилля, спрямовані на те, щоб зберегти російську нафту на ринку, щоб зупинити зростання світових цін і завдати шкоди світовій економіці. Адміністрація президента США Джо Байдена хоче, щоб ціни на нафту залишалися стабільними перед президентськими виборами наступного року.Раніше розвідка Британії заявила, що "Оленегорский горняк" став найбільшим пошкодженим судном після "москви".