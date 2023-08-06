Експорт нафти з Новоросійська під загрозою через атаку на "Оленегорский горняк" – Financial Times

Через атаку безпілотника на російський військово-морський корабль "Оленегорский горняк" в Новоросійську може поставити під загрозу вивіз російської нафти.

Експорт нафти - одне з джерел фінансування війни росії проти України.

Про це пише Financial Times.

ЗСУ атакували судно після серії ударів росії по інфраструктурі експорту зерна України.

"Новоросійський порт є головним чорноморським нафтовим портом росії. В день він експортує близько 600 тис барелів нафти. Крім цього, цей порт є пунктом експорту нафти з Казахстану, де закінчується лінія Каспійського трубопровідного консорціуму з потужністю 1,2 млн барелів на добу", - пише видання.

Журналісти FT вважають, що атака на інфраструктуру експорту нафти, ймовірно, викличе занепокоєння в Білому домі та інших західних столицях.

Адже США робили зусилля, спрямовані на те, щоб зберегти російську нафту на ринку, щоб зупинити зростання світових цін і завдати шкоди світовій економіці. Адміністрація президента США Джо Байдена хоче, щоб ціни на нафту залишалися стабільними перед президентськими виборами наступного року.