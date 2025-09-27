Епоха миру в Європі завершилась – канцлер Німеччини

За словами Мерца, загрози безпеці стали системними й стосуються не лише України, а й країн ЄС, включно з

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про завершення мирної епохи в Європейському Союзі. За його словами, загрози, що раніше здавалися віддаленими, тепер безпосередньо стосуються і самої Німеччини.

Про це він заявив, виступаючи на екосистемному саміті в Берліні, повідомляє Handelsblatt.

За словами Мерца, Європа перебуває у стані глибоких геополітичних зрушень, і більше не може говорити про мир як про даність. Він нагадав про зростання кількості атак на критичну інфраструктуру, кібератак, шпигунських інцидентів і фізичних загроз, які вже відбуваються на території ЄС.

"Польоти дронів, шпигунство, вбивство в Тіргартені, масові погрози політикам і не лише в Німеччині, але й в інших європейських країнах. Акти саботажу щодня. Спроби паралізувати центри обробки даних. Кібератаки", - перелічив канцлер, наголошуючи, що це вже не окремі інциденти, а частина нової безпекової реальності.

Він додав, що масштаби нинішніх змін у світі настільки глибокі, що їхній справжній сенс стане зрозумілим лише з часом.

"Ми не у стані війни, але й миру більше немає. Ми повинні чітко усвідомити це, якщо хочемо дати відповідь на ті виклики, з якими стикаємося", - підкреслив Мерц.

Мерц назвав це фундаментальним зрушенням у глобальних політичних та економічних центрах сили, зауваживши, що дедалі більшу роль у світовій політиці відіграє не лише економіка, а й військова могутність.

Ми також днями писали, що військовий літак рф пролетів дуже близько над фрегатом Німеччини у Балтійському морі.