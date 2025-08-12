Ердоган готовий організувати саміт лідерів України, США, росії та Туреччини

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову. Вони обговорювали потенційну зустріч України та рф на рівні лідерів.

Там зазначили, що розмова відбулася на прохання української сторони.

Лідери обговорили двосторонні відносини України і Туреччини, а також регіональні та глобальні питання.

Президент Туреччини нагадав про прогрес, якого було досягнуто під час переговорів української та російської делегацій у Стамбулі. Він висловив надію на досягнення значущих результатів для припинення вогню і встановлення міцного миру.

"Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти саміт на рівні лідерів і вважає, що створення робочих груп у військовій, гуманітарній та політичній сферах може прокласти шлях до цього саміту", - уточнили в канцелярії.

Також Ердоган запевнив, що Туреччина продовжить підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Голова української держави розповів , що переговори з Ердоганом були дружніми та змістовними.

Зокрема, за словами Зеленського, турецький лідер наголосив, що будь-які переговори без України не призведуть до сталого миру.

"Однаково розуміємо всі ризики та загрози. Імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме росію до ще більшого захоплення територій", - зазначив президент України.

У свою чергу Ердоган підтвердив готовність організувати саміт лідерів Туреччини, США, України та росії.