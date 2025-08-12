Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ердоган готовий організувати саміт лідерів України, США, росії та Туреччини

12 серпня 2025, 18:57
Ердоган готовий організувати саміт лідерів України, США, росії та Туреччини
Реджеп Таїп Ердоган. Фото: uapress.info
Лідери обговорили двосторонні відносини України і Туреччини, а також регіональні та глобальні питання
Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову. Вони обговорювали потенційну зустріч України та рф на рівні лідерів.
 
Про це у соцмережі Х повідомила канцелярія турецького лідера.
 
Там зазначили, що розмова відбулася на прохання української сторони.
 
Лідери обговорили двосторонні відносини України і Туреччини, а також регіональні та глобальні питання.
 
Президент Туреччини нагадав про прогрес, якого було досягнуто під час переговорів української та російської делегацій у Стамбулі. Він висловив надію на досягнення значущих результатів для припинення вогню і встановлення міцного миру.
 
"Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти саміт на рівні лідерів і вважає, що створення робочих груп у військовій, гуманітарній та політичній сферах може прокласти шлях до цього саміту", - уточнили в канцелярії.
 
Також Ердоган запевнив, що Туреччина продовжить підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.
 
Голова української держави розповів, що переговори з Ердоганом були дружніми та змістовними.
 
Зокрема, за словами Зеленського, турецький лідер наголосив, що будь-які переговори без України не призведуть до сталого миру.
 
"Однаково розуміємо всі ризики та загрози. Імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме росію до ще більшого захоплення територій", - зазначив президент України.
 
У свою чергу Ердоган підтвердив готовність організувати саміт лідерів Туреччини, США, України та росії.

 

