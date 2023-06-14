Ердоган заявив, що Туреччина не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО на липневому саміті у Вільнюсі

"Той факт, що Швеція має певні очікування, не означає, що ми виправдаємо ці очікування".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна навряд чи підтримає членство Швеції у НАТО на майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

"Той факт, що Швеція має певні очікування, не означає, що ми виправдаємо ці очікування. Перш за все, Швеція повинна виконати свої обов'язки, щоб ми виправдали її очікування", – зазначив турецький лідер.

Він також наголосив, що поправок до Конституції або законів недостатньо для ефективної боротьби з тероризмом.

На його думку, чинити тиск на Туреччину щодо заявки Швеції є неправильним.

Ердоган зазначив, що Туреччина не дасть зеленого світла Швеції на саміті у Вільнюсі, і це повідомлення було передано офіційним представникам Швеції, Фінляндії та НАТО під час зустрічі 14 червня в Анкарі.

Нещодавно Туреччина заявила, що Швеція повинна повністю дотримуватися свого нового антитерористичного закону, який набув чинності 1 червня, зокрема, щоб запобігати або розганяти антитурецькі протести.