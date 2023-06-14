Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Ердоган заявив, що Туреччина не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО на липневому саміті у Вільнюсі

14 червня 2023, 17:21
Ердоган заявив, що Туреччина не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО на липневому саміті у Вільнюсі
Фото: Прямий
"Той факт, що Швеція має певні очікування, не означає, що ми виправдаємо ці очікування".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна навряд чи підтримає членство Швеції у НАТО на майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

"Той факт, що Швеція має певні очікування, не означає, що ми виправдаємо ці очікування. Перш за все, Швеція повинна виконати свої обов'язки, щоб ми виправдали її очікування", – зазначив турецький лідер.

Він також наголосив, що поправок до Конституції або законів недостатньо для ефективної боротьби з тероризмом.

На його думку, чинити тиск на Туреччину щодо заявки Швеції є неправильним.

Ердоган зазначив, що Туреччина не дасть зеленого світла Швеції на саміті у Вільнюсі, і це повідомлення було передано офіційним представникам Швеції, Фінляндії та НАТО під час зустрічі 14 червня в Анкарі.

Нещодавно Туреччина заявила, що Швеція повинна повністю дотримуватися свого нового антитерористичного закону, який набув чинності 1 червня, зокрема, щоб запобігати або розганяти антитурецькі протести.

ЕрдоганШвеціяНАТО

Останні матеріали

Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Політика
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Переклад iPress – 14 червня 2023, 14:53
Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер
Технології
Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 12:49
війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхи російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Політика
війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхи російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 08:33
Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Cуспільство
Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Переклад iPress – 13 червня 2023, 13:32
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Cуспільство
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 червня 2023, 08:05
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Політика
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Переклад iPress – 12 червня 2023, 16:58
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 червня 2023, 11:54
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Переклад iPress – 12 червня 2023, 08:25
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється