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ПОЛІТИКА

F-16 не змінить кардинально ситуацію у війні росії проти України – міністр ВПС США

22 травня 2023, 21:30
F-16 не змінить кардинально ситуацію у війні росії проти України – міністр ВПС США
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Проте посадовець визнає, що ЗСУ отримають із F-16 нові можливості.

Секретар Військово-повітряних сил США Френк Кендалл переконаний, що надання Україні винищувачів F-16 є важливим в середньостроковій перспективі, але не змінить кардинально ситуацію у війні проти росії.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Надання Україні F-16 "створить проміжні можливості, яких українці наразі не мають, але не це змінить ситуацію кардинально", адже "поки авіаційна сила не була вирішальним фактором" у війні, заявив посадовець ВПС США та відзначив ефективність систем протиповітряної оборони. 

"F-16 допоможуть українцям, але не змінять баланс докорінно", – додав Кендалл.

Коментуючи питання про строки надання винищувачів, Кендалл сказав, що багато деталей потрібно з'ясувати і на це "в найкращому випадку піде декілька місяців". Він наголосив, що США не почали передачу цих літаків раніше тому, що в допомозі Україні "були інші значно вищі пріоритети".

"Гадаю, раціонально було ухвалити це рішення зараз… ми маємо почати думати наперед на довшу перспективу", – сказав він.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, навчання українських пілотів на F-16 вже почалися

СШАвійнаF-16

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