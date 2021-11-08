Фільтр хештегів та емодзі: Instagram посилює боротьбу з хейтом

Ми несемо відповідальність за те, щоб усі почувалися в безпеці, коли користуються Instagram. Ми не дозволяємо висловлювання ненависті чи знущання в Instagram, і ми видаляємо їх, коли знаходимо

Соціальна мережа Instagram представила декілька нових функцій, які націлені на посилення боротьби з образами на платформі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у блозі Instagram.

"Ми несемо відповідальність за те, щоб усі почувалися в безпеці, коли користуються Instagram. Ми не дозволяємо висловлювання ненависті чи знущання в Instagram, і ми видаляємо їх, коли знаходимо", - заявили у соцмережі.

Функція Limits (обмеження), яка вже доступна у всьому світі, автоматично приховуватиме коментарі та запити на надсилання приватних повідомлень від людей, які не стежать за Вами або які нещодавно підписалися на Вас.



Фото: about.instagram

Також у компанії заявили, що розширили список потенційно образливих слів, хештегів та смайлів, які автоматично відфільтровуються у коментарях.



Фото: about.instagram Фото: about.instagram

"Ми сподіваємося, що ці нові функції будуть краще захищати людей від перегляду образливого вмісту, чи то расистський, сексистський, гомофобний чи будь-який інший вид образ", - зазначили в Instagram.

Як повідомлялося, у соціальній мережі Instagram, якою володіє Facebook, з’явилася нова функція, за допомогою якої користувачі зможуть посилити контроль за демонстрацією небажаного контенту.