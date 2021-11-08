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Фільтр хештегів та емодзі: Instagram посилює боротьбу з хейтом

Ми несемо відповідальність за те, щоб усі почувалися в безпеці, коли користуються Instagram. Ми не дозволяємо висловлювання ненависті чи знущання в Instagram, і ми видаляємо їх, коли знаходимо
Соціальна мережа Instagram представила декілька нових функцій, які націлені на посилення боротьби з образами на платформі.
Фільтр хештегів та емодзі: Instagram посилює боротьбу з хейтом Фото: frasesdelavida.com
Як передає Укрінформ, про це йдеться у блозі Instagram.
 
"Ми несемо відповідальність за те, щоб усі почувалися в безпеці, коли користуються Instagram. Ми не дозволяємо висловлювання ненависті чи знущання в Instagram, і ми видаляємо їх, коли знаходимо", - заявили у соцмережі.
 
Функція Limits (обмеження), яка вже доступна у всьому світі, автоматично приховуватиме коментарі та запити на надсилання приватних повідомлень від людей, які не стежать за Вами або які нещодавно підписалися на Вас.
 

Фото: about.instagram
 
Також у компанії заявили, що розширили список потенційно образливих слів, хештегів та смайлів, які автоматично відфільтровуються у коментарях.
 

Фото: about.instagram
 
"Ми сподіваємося, що ці нові функції будуть краще захищати людей від перегляду образливого вмісту, чи то расистський, сексистський, гомофобний чи будь-який інший вид образ", - зазначили в Instagram.
 
Як повідомлялося, у соціальній мережі Instagram, якою володіє Facebook, з’явилася нова функція, за допомогою якої користувачі зможуть посилити контроль за демонстрацією небажаного контенту.
 
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11 08 2021 13:30
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