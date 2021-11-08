НОВИНИСоціальна мережа Instagram представила декілька нових функцій, які націлені на посилення боротьби з образами на платформі.
Фото: about.instagram
Фото: about.instagramПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фільтр хештегів та емодзі: Instagram посилює боротьбу з хейтом
Ми несемо відповідальність за те, щоб усі почувалися в безпеці, коли користуються Instagram. Ми не дозволяємо висловлювання ненависті чи знущання в Instagram, і ми видаляємо їх, коли знаходимо
Фото: frasesdelavida.com
Як передає Укрінформ, про це йдеться у блозі Instagram.
"Ми несемо відповідальність за те, щоб усі почувалися в безпеці, коли користуються Instagram. Ми не дозволяємо висловлювання ненависті чи знущання в Instagram, і ми видаляємо їх, коли знаходимо", - заявили у соцмережі.
Функція Limits (обмеження), яка вже доступна у всьому світі, автоматично приховуватиме коментарі та запити на надсилання приватних повідомлень від людей, які не стежать за Вами або які нещодавно підписалися на Вас.
Фото: about.instagram
Також у компанії заявили, що розширили список потенційно образливих слів, хештегів та смайлів, які автоматично відфільтровуються у коментарях.
Фото: about.instagram
"Ми сподіваємося, що ці нові функції будуть краще захищати людей від перегляду образливого вмісту, чи то расистський, сексистський, гомофобний чи будь-який інший вид образ", - зазначили в Instagram.
Як повідомлялося, у соціальній мережі Instagram, якою володіє Facebook, з’явилася нова функція, за допомогою якої користувачі зможуть посилити контроль за демонстрацією небажаного контенту.
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11 08 2021 13:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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