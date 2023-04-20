Флагман флоту рф "Петр Великий" можуть списати, бо немає грошей на ремонт – ЗМІ

Частина моряків крейсера "Петр Великий" вже перейшла на борт "Адмірала Нахімова", що проходить модернізацію, для формування нового екіпажу, стверджує джерело.

Флагман Північного флоту рф важкий атомний ракетний крейсер "Петр Великий" можуть списати через те, що його модернізація вимагатиме невиправдано високих витрат.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, пише УП.

"Наразі питання про виведення "Петра Великого" з бойового складу ВМФ перебуває в опрацюванні. Схоже, що досвід ремонту та модернізації однотипного ТАРК "Адмірал Нахімов" показав, що це дуже затратно", - сказало джерело у військово-морській сфері.

При цьому частина особового складу "Петра Великого" вже перейшла на борт "Адмірала Нахімова", що проходить модернізацію, для формування нового екіпажу та спільної роботи зі здавальною командою заводу Севмаш.

"Вони вже приступили до вивчення, приймання та обслуговування нового озброєння та обладнання модернізованого корабля. Основна частина особового складу буде на крейсері до підйому прапора. Невелика команда залишиться забезпечувати живучість "Петра" і залишить його борт тільки після його списання зі складу флоту", - заявив співрозмовник.

Також повідомляється, що крейсер "Петр Великий" передасть своє ім'я стратегічному підводному атомному ракетоносцю проекту 955А Борей-А. Але цю субмарину планують розпочати будувати лише за рік.

"Петр Великий" - єдиний бойовий надводний атомохід у ВМФ рф і найбільший ударний бойовий корабель у світі, що є неавіанесучим. Він оснащений ядерною енергетичною установкою та керованим ракетним озброєнням. Призначений для ураження великих надводних цілей, забезпечення комплексної протиповітряної та протичовнової оборони. Був прийнятоий до складу російського флоту навесні 1998 року. Планувалося, що він пройде модернізацію на Севмаші.

Раніше повідомлялось, що росія може готувати масштабну диверсію у водах країн північної Європи.