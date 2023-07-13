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ПОЛІТИКА

Флагман російської нафти марки Urals порушив ціновий ліміт, встановлений країнами G7 – Bloomberg

13 липня 2023, 17:46
Флагман російської нафти марки Urals порушив ціновий ліміт, встановлений країнами G7 – Bloomberg
Нафта коштує понад 60 доларів за барель.

Згідно з даними агентства Argus Media, ціна на нафту марки Urals зросла до 60,78 доларів за барель. Це вище цінової стелі, яку встановила група G7  для російської нафти з метою обмежити доходи кремля.

Про це повідомляє  Bloomberg.

Нагадаємо, що ще в лютому Євросоюз досягнув остаточного рішення встановити граничну ціну на нафту з рф, яка постачається морським транспортом, на рівні 60 доларів/барель. Країни G7 та Австралія також приєднались до цих обмежень.

Однак російська нафта Urals перевищила верхню межу ціни, що, як пише видання, стало своєрідною перемогою москви, яка має великий тіньовий флот суден для транспортування. 

Для деяких покупців нафти з рф зростання ціни може стати проблемою, оскільки вони так чи інакше залежать від Заходу і ризикують потрапити під санкції.

"Індійські банки були особливо обережними в останні кілька місяців, побоюючись санкцій, і вимагали від нафтопереробників показати, що ціна франко-борт їхнього вантажу була нижчою за 60 доларів для того, щоб провести платіж", -  зазначає Вандана Харі, засновник Vanda Insights.

Харі додала, що для москви це також може мати зворотній ефект. 

"росії, можливо, доведеться пропонувати знижки, щоб привабити покупців в Азії, - сказала вона. 

Однак росії доведеться використовувати свій танкерний флот та послуги так званих дружніх країн. Якщо звичайно партнери в дружніх країнах готові ризикувати.

Також залишається незрозумілим, чи застраховані російські вантажі, адже західні країни відмовились надавати їм послуги зі страхування. А в такому разі не буде кому покривати витрати, які у звичайних умовах могли б покривати страхові компанії.

санкціїG7нафта рфціна нафти

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