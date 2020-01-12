ФОПи, які не сплатили 8 тисяч податків, не мають права на "коронавірусну" допомогу - нардеп
Джерело: Третьякова під час засідання комітету, зазначає "Економічна правда".
Пряма мова Третьякової: "Має бути залізне правило: ти сплатив податки - держава тобі допомагає. Навіть якщо то Німеччина, яка допомагає, вона допомагає лише тим, хто сплатив… самозайняті особи сплатили там, наприклад, 9 тисяч євро податків на рік - отримали 5 чи 6. Тобто, навіть не 100% сплачений розмір податків вони отримують.
Я хочу подивитися на ФОПа, який сплатив податків на 8 тисяч гривень. Хочу подивитися, чесно.
Суми, які ми виплачуємо, вони співрозмірні, але державний бюджет формується за рахунок податків, і спочатку ми маємо допомогти тим, хто сплачує податки".
Що було раніше: Третьякова в кінці травня під час онлайн-дискусії, яку організувала Київська школа економіки, сказала, щодо соціальних виплат, зокрема, таке: "Коли народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, ну я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості".
Нагадаємо, що для одноразової допомоги у 8 тисяч із COVID-фонду треба виділити 15 мільярдів
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