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ФОПи, які не сплатили 8 тисяч податків, не мають права на "коронавірусну" допомогу - нардеп

"Має бути залізне правило: ти сплатив податки - держава тобі допомагає", - заявила Третьякова
Глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова вважає, що фізичні особи-підприємці, які не сплатили до казни 8 тисяч гривень податків на рік, не мають право на "коронавірусну" допомогу від держави.
ФОПи, які не сплатили 8 тисяч податків, не мають права на "коронавірусну" допомогу - нардеп Галина Третьякова Фото: з вільних джерел

Джерело: Третьякова під час засідання комітету, зазначає "Економічна правда".

Пряма мова Третьякової: "Має бути залізне правило: ти сплатив податки - держава тобі допомагає. Навіть якщо то Німеччина, яка допомагає, вона допомагає лише тим, хто сплатив… самозайняті особи сплатили там, наприклад, 9 тисяч євро податків на рік - отримали 5 чи 6. Тобто, навіть не 100% сплачений розмір податків вони отримують.

Я хочу подивитися на ФОПа, який сплатив податків на 8 тисяч гривень. Хочу подивитися, чесно.

Суми, які ми виплачуємо, вони співрозмірні, але державний бюджет формується за рахунок податків, і спочатку ми маємо допомогти тим, хто сплачує податки".

Що було раніше: Третьякова в кінці травня під час онлайн-дискусії, яку організувала Київська школа економіки, сказала, щодо соціальних виплат, зокрема, таке: "Коли народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, ну я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості".

Нагадаємо, що для одноразової допомоги у 8 тисяч із COVID-фонду треба виділити 15 мільярдів 

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01 12 2020 11:27
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