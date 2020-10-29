Франція та Німеччина знову вводять карантин. Кількість хворих COVID-19 зростає швидше, ніж навесні

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлерін Німеччини Ангела Меркель оголосили про повернення карантинних обмежень через зростання кількості хворих коронавірусною хворобою. Про це повідомляють

Пише "Громадське" з посиланням на France 24 і Deutsche Welle.

У Франції карантин посилюють із 30 жовтня до 1 грудня. Людям дозволять виходити з дому лише для купівлі товарів, медичної допомоги або занять спортом не більш ніж на одну годину. Французам можна буде виходити і на роботу — якщо роботодавець вирішить, що з дому працювати вони не можуть.

Крім того, по всій Франції закриваються кафе, ресторани й магазини за винятком тих, що продають товари першої потреби (як-от аптеки чи супермаркети). Заклади освіти, втім, продовжать працювати. А ще за межами дому як і навесні, треба буде мати письмову заяву з поясненнями мети перебування надворі.

«Вірус поширюється зі швидкістю, яку не передбачали навіть найпесимістичніші прогнози», — так пояснив Макрон посилення карантину. Він додав, що в разі покращення ситуації через два тижні деякі обмеження можуть зняти, й висловив сподівання, що Різдво й Новий рік французи зможуть відсвяткувати в сімейному колі.

У Німеччині з наступного понеділка, 2 листопада, на місяць запровадять «послаблений локдаун. Він не такий суворий, як був навесні. Зокрема, закривають театри, спортзали, басейни, а також заборонять залишатися в готелях на ніч із туристичною метою (та й узагалі радять не подорожувати). Кордони, втім, не закриватимуть.

Водночас заклади освіти продовжать працювати, ресторани — теж (але тільки для обслуговування замовлень), як і крамниці (але з обмеженням на кількість відвідувачів). Масові заходи скасовують (за винятком спортивних — але без натовпів), разом збиратися можуть не більше 10 людей із двох різних домівок. Усіх закликають працювати з дому.

Оголошуючи про введення обмежень, Меркель наголосила, що Німеччина перебуває в «дуже серйозній ситуації» й повинна уникнути «гострої національної кризи охорони здоров’я». За її словами, через два тижні разом із епідеміологами й керівниками федеральних земель вони вирішать, чи можна буде послабити заходи.