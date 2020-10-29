Франція та Німеччина знову вводять карантин. Кількість хворих COVID-19 зростає швидше, ніж навесні
Пише "Громадське" з посиланням на France 24 і Deutsche Welle.
У Франції карантин посилюють із 30 жовтня до 1 грудня. Людям дозволять виходити з дому лише для купівлі товарів, медичної допомоги або занять спортом не більш ніж на одну годину. Французам можна буде виходити і на роботу — якщо роботодавець вирішить, що з дому працювати вони не можуть.
Крім того, по всій Франції закриваються кафе, ресторани й магазини за винятком тих, що продають товари першої потреби (як-от аптеки чи супермаркети). Заклади освіти, втім, продовжать працювати. А ще за межами дому як і навесні, треба буде мати письмову заяву з поясненнями мети перебування надворі.
«Вірус поширюється зі швидкістю, яку не передбачали навіть найпесимістичніші прогнози», — так пояснив Макрон посилення карантину. Він додав, що в разі покращення ситуації через два тижні деякі обмеження можуть зняти, й висловив сподівання, що Різдво й Новий рік французи зможуть відсвяткувати в сімейному колі.
У Німеччині з наступного понеділка, 2 листопада, на місяць запровадять «послаблений локдаун. Він не такий суворий, як був навесні. Зокрема, закривають театри, спортзали, басейни, а також заборонять залишатися в готелях на ніч із туристичною метою (та й узагалі радять не подорожувати). Кордони, втім, не закриватимуть.
Водночас заклади освіти продовжать працювати, ресторани — теж (але тільки для обслуговування замовлень), як і крамниці (але з обмеженням на кількість відвідувачів). Масові заходи скасовують (за винятком спортивних — але без натовпів), разом збиратися можуть не більше 10 людей із двох різних домівок. Усіх закликають працювати з дому.
Оголошуючи про введення обмежень, Меркель наголосила, що Німеччина перебуває в «дуже серйозній ситуації» й повинна уникнути «гострої національної кризи охорони здоров’я». За її словами, через два тижні разом із епідеміологами й керівниками федеральних земель вони вирішать, чи можна буде послабити заходи.
Яка ситуація з коронавірусом у Франції та Німеччині?
За останні тижні в країнах фіксували рекордну кількість випадків COVID-19 — навіть більшу, ніж навесні, в розпал пандемії та перших коронавірусних обмежень.
Так, за 27 жовтня у Франції від COVID-19 померли 523 людини — це рекорд із квітня цього року. Загалом же жертвами коронавірусної хвороби стали понад 35 тисяч людей — це третє місце в Європі після Великої Британії та Італії. Щодня у Франції фіксують понад 10 тисяч випадків коронавірусу.
У Німеччині ж 28 жовтня повідомили про рекордні понад 14 тисяч виявлених хворих на COVID-19. При цьому вільними лишаються лише 25% ліжкомісць у відділеннях інтенсивної терапії. Водночас показник летальності коронавірусної хвороби в Німеччині досить низький — майже 2,2%, а кількість жертв COVID-19 більш ніж утричі нижча, ніж у Франції.
Окрім Франції та Німеччини, часткове повернення карантину вже оголосили й інші європейські країни, як-от Велика Британія та Чехія. По всій Європі кількість хворих на COVID-19 продовжує зростати — причому швидше, ніж це було навесні.
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