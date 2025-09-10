Франція в протестах: масштабні демонстрації проти політики Макрона

Протести охопили вже вісім міст, а кількість учасників може сягнути 100 000 осіб.

Про це інформує телеканал BFMTV.

Сьогодні, 10 вересня, Францію охопили масштабні протести проти політики президента Еммануеля Макрона. Демонстрації відбуваються вже щонайменше у восьми містах, зокрема в Парижі, Ліоні, Марселі, Тулузі, Страсбурзі, Руані, Рені та Монпельє.

Протестний рух проходить під гаслом "Заблокуємо все" і спрямований проти нових економічних заходів уряду.

Французька влада мобілізувала близько 80 000 поліцейських, а загальна кількість учасників може сягнути 100 000 осіб.

Причиною масового невдоволення стали плани уряду щодо жорсткої економії, зокрема ініціатива скасування двох національних святкових днів. Через брак парламентської підтримки, уряд Франсуа Байру був розпущений після вотуму недовіри.

Перші заворушення спалахнули вранці в Парижі — протестувальники перекривали кільцеву автодорогу навколо столиці та атакували автобусне депо. У результаті сутичок поліція затримала щонайменше 200 осіб.

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо, який найближчим часом має залишити свою посаду, закликав протестувальників до стриманості:

"Протест має межу це насильство", — зазначив він, засудивши радикалізацію акцій так званими "ультраліваками".

Нагадаємо, що 8 вересня уряд Франції відправили у відставку після вотуму недовіри.