Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Франція в протестах: масштабні демонстрації проти політики Макрона

10 вересня 2025, 19:53
Франція в протестах: масштабні демонстрації проти політики Макрона
Фото: AFP / Thomas SAMSON
Протести охопили вже вісім міст, а кількість учасників може сягнути 100 000 осіб.

Про це інформує телеканал BFMTV.

Сьогодні, 10 вересня, Францію охопили масштабні протести проти політики президента Еммануеля Макрона. Демонстрації відбуваються вже щонайменше у восьми містах, зокрема в Парижі, Ліоні, Марселі, Тулузі, Страсбурзі, Руані, Рені та Монпельє.

Протестний рух проходить під гаслом "Заблокуємо все" і спрямований проти нових економічних заходів уряду. 

Французька влада мобілізувала близько 80 000 поліцейських, а загальна кількість учасників може сягнути 100 000 осіб.

Причиною масового невдоволення стали плани уряду щодо жорсткої економії, зокрема ініціатива скасування двох національних святкових днів. Через брак парламентської підтримки, уряд Франсуа Байру був розпущений після вотуму недовіри.

Перші заворушення спалахнули вранці в Парижі — протестувальники перекривали кільцеву автодорогу навколо столиці та атакували автобусне депо. У результаті сутичок поліція затримала щонайменше 200 осіб.

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо, який найближчим часом має залишити свою посаду, закликав протестувальників до стриманості:

"Протест має межу це насильство", — зазначив він, засудивши радикалізацію акцій так званими "ультраліваками".

Нагадаємо, що 8 вересня уряд Франції відправили у відставку після вотуму недовіри.

 

Франціяпротести

Останні матеріали

Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Політика
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 15:05
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Політика
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 11:49
Огляд глобальних конфліктів. Велике
Огляд глобальних конфліктів. Велике "ні" путіна переговорам з Україною – Мік Раян
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 00:05
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Політика
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 11:48
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 07:35
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук
Бізнес & Фінанси
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук "вічної молодості" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 15:46
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Бізнес & Фінанси
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 11:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється