ПОЛІТИКА

Франція відмовилася включати €18 млрд заморожених активів рф для кредиту Україні

08 грудня 2025, 12:52
Фото: з вільного доступу
У Парижі пояснюють свою позицію правовими обмеженнями щодо використання заморожених приватних активів.

Франція заявила, що не готова включати до планованого "репараційного кредиту" для України ті російські активи, які зберігаються у французьких приватних банках. Йдеться приблизно про 18 мільярдів євро, повідомляє The Financial Times.

У Парижі пояснюють свою позицію правовими обмеженнями щодо використання заморожених приватних активів. На відміну від державних російських цінних паперів, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear, кошти Центрального банку рф у Франції утримуються комерційними банками, які мають окремі договори та юридичні зобов’язання.

За інформацією FT, приватні банки зобов’язані перед ha як попереднім власником активів — зокрема, щодо виплат відсотків. Використання цих коштів для фінансування України може спричинити юридичні претензії з боку rремля.

Окрім того, у Франції наголошують на політичних і фінансових ризиках. Залучення приватних банків до механізму може викликати занепокоєння серед європейських інвесторів і створити небезпечний прецедент втручання в приватну власність.

Французька відмова стала серйозним викликом для пропозиції Європейської комісії щодо створення "репараційного кредиту" для України, забезпеченого замороженими російськими активами. Франція володіє другим за обсягом пулом таких коштів у ЄС, тож їхнє виключення суттєво зменшить можливу суму кредитування.

Єврокомісія розглядала можливість використання активів, заморожених після початку повномасштабного вторгнення, для підтримки України у 2026–2027 роках. Якщо французькі 18 мільярдів євро не братимуть участі в схемі, обсяг доступних ресурсів для допомоги суттєво скоротиться, що ускладнить фінансове планування в Брюсселі.

Раніше Єврокомісія пропонувала забезпечити екстрений кредит Україні на суму 210 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів.

кредитФранціявійназаморожені активи рф

