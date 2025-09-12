Франція викликає посла росії через вторгнення дронів у Польщу

За даними Варшави, 19 безпілотників увійшли в повітряний простір Польщі в ніч з вівторка на середу.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який залишає посаду, оголосив цієї п'ятниці, 12 вересня, що посол росії у Франції "буде викликаний сьогодні вранці" у відповідь на вторгнення російських безпілотників у Польщу в ніч з вівторка на середу.

Про це повідомляє BFMTV.

"Ці вторгнення абсолютно неприйнятні", – заявив він в ефірі телеканалу France Inter.

"Ми скажемо йому (...), що ми не дозволимо себе залякати, що НАТО і його союзники мають оборонне і стримуюче покликання, яке є найпотужнішим у світі, і що вони повинні припинити випробовувати нас і намагатися нас залякати", – додав Жан-Ноель Барро.

За даними Міністерства оборони Польщі, безпілотники вилетіли з російських Брянської, Курської, Орловської та Краснодарської областей, а також з окупованого Криму. російська влада заперечує свою причетність, звинувачуючи Варшаву в тому, що вона не надала жодних матеріальних доказів.

"Навмисно чи ні, випадково чи ні, все це дуже серйозно. Все це абсолютно неприйнятно. Все це відбувається на тлі незліченних провокацій владіміра путіна", – заявив Жан-Ноель Барро цієї п'ятниці.

Польща, Швеція, Нідерланди, Чехія, Румунія, Бельгія та Іспанія також викликали російських послів або тимчасових повірених у справах рф протягом останніх днів.

Нагадаємо, Польща погоджується на пропозицію президента України Володимира Зеленського відправити своїх військових до України, щоб вони вчилися збивати дрони.