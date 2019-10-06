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Генсек Ради Європи важає, що розпуск парламенту в Молдові був безпідставним

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд підтримав позицію нової влади Молдови щодо незаконності розпуску парламенту, але попросив Венеційську Комісію надати "термінову" оцінку останніх рішень Конституційного суду
Це вже друга заява із Ради Європи щодо процесів у Молдові і вона є безпрецедентно жорсткою, як для генсека - по суті, він став на сторону нової влади.
Генсек Ради Європи важає, що розпуск парламенту в Молдові був безпідставним Фото: EPA
Ягланд висловив "серйозну стурбованість" останніми подіями в Молдові і закликав "демократично обраний парламент і легітимний уряд" діяти відповідально. Кого саме він вважає в Молдові "легітимним урядом", генсек не уточнив, але рішення Конституційного суду, який зокрема розпустив парламент та визнав нелегітимним новий уряд на чолі з Майєю Санду, він назвав незрозумілими, йдеться у "Європейська правда".
 
"Останні рішення КС складно зрозуміти, схоже, що в світлі Конституції і міжнародного права вони безпідставне", - написав генсек РЄ.
 
Він також заявив, що "в період невизначеності завжди потрібна добра порада".
 
Ягланд додав, що на правах Генсека РЄ попросив ВК дати оцінку останнім рішенням в Молдові, зокрема рішенню розпустити парламент з боку Павла Філіпа, в.о. прем’єра за версією Демпартії (яка не визнає зміну влади у Молдові). 
 
Парламентська більшість у Молдові у складі проросійської Соцпартії та проєвропейського блоку  ACUM обрала керівництво законодавчого органу (його очолила соціалістка Гречана), та призначила уряд на чолі з проєвропейською прем'єркою Майєю Санду. Попередня влада вважає всі суботні рішення парламенту нелегітимними. Обидві сторони звинувачують одна одну в узурпації влади.
 
Європейський союз на рівні Єврокомісії та високого представника з питань зовнішньої політики офіційно повідомив, що вважає легітимним обрання нового уряду.
 
Нагадаємо, що Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив президента Ігоря Додона з посади. Повноваження передали екс-прем'єру Павлу Філіпу. Рішення ухвалили через те, що Додон не розпустив парламент.
 
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10 06 2019 08:52
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