Генсек Ради Європи важає, що розпуск парламенту в Молдові був безпідставним

Це вже друга заява із Ради Європи щодо процесів у Молдові і вона є безпрецедентно жорсткою, як для генсека - по суті, він став на сторону нової влади.

Ягланд висловив "серйозну стурбованість" останніми подіями в Молдові і закликав "демократично обраний парламент і легітимний уряд" діяти відповідально. Кого саме він вважає в Молдові "легітимним урядом", генсек не уточнив, але рішення Конституційного суду, який зокрема розпустив парламент та визнав нелегітимним новий уряд на чолі з Майєю Санду, він назвав незрозумілими, йдеться у "Європейська правда"

"Останні рішення КС складно зрозуміти, схоже, що в світлі Конституції і міжнародного права вони безпідставне", - написав генсек РЄ.

Він також заявив, що "в період невизначеності завжди потрібна добра порада".

Ягланд додав, що на правах Генсека РЄ попросив ВК дати оцінку останнім рішенням в Молдові, зокрема рішенню розпустити парламент з боку Павла Філіпа, в.о. прем’єра за версією Демпартії (яка не визнає зміну влади у Молдові).

Парламентська більшість у Молдові у складі проросійської Соцпартії та проєвропейського блоку ACUM обрала керівництво законодавчого органу (його очолила соціалістка Гречана), та призначила уряд на чолі з проєвропейською прем'єркою Майєю Санду. Попередня влада вважає всі суботні рішення парламенту нелегітимними. Обидві сторони звинувачують одна одну в узурпації влади.

Європейський союз на рівні Єврокомісії та високого представника з питань зовнішньої політики офіційно повідомив, що вважає легітимним обрання нового уряду.