ПОЛІТИКА НОВИНИЦе вже друга заява із Ради Європи щодо процесів у Молдові і вона є безпрецедентно жорсткою, як для генсека - по суті, він став на сторону нової влади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Генсек Ради Європи важає, що розпуск парламенту в Молдові був безпідставним
Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд підтримав позицію нової влади Молдови щодо незаконності розпуску парламенту, але попросив Венеційську Комісію надати "термінову" оцінку останніх рішень Конституційного суду
Фото: EPA
Ягланд висловив "серйозну стурбованість" останніми подіями в Молдові і закликав "демократично обраний парламент і легітимний уряд" діяти відповідально. Кого саме він вважає в Молдові "легітимним урядом", генсек не уточнив, але рішення Конституційного суду, який зокрема розпустив парламент та визнав нелегітимним новий уряд на чолі з Майєю Санду, він назвав незрозумілими, йдеться у "Європейська правда".
"Останні рішення КС складно зрозуміти, схоже, що в світлі Конституції і міжнародного права вони безпідставне", - написав генсек РЄ.
Він також заявив, що "в період невизначеності завжди потрібна добра порада".
Ягланд додав, що на правах Генсека РЄ попросив ВК дати оцінку останнім рішенням в Молдові, зокрема рішенню розпустити парламент з боку Павла Філіпа, в.о. прем’єра за версією Демпартії (яка не визнає зміну влади у Молдові).
Парламентська більшість у Молдові у складі проросійської Соцпартії та проєвропейського блоку ACUM обрала керівництво законодавчого органу (його очолила соціалістка Гречана), та призначила уряд на чолі з проєвропейською прем'єркою Майєю Санду. Попередня влада вважає всі суботні рішення парламенту нелегітимними. Обидві сторони звинувачують одна одну в узурпації влади.
Європейський союз на рівні Єврокомісії та високого представника з питань зовнішньої політики офіційно повідомив, що вважає легітимним обрання нового уряду.
Нагадаємо, що Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив президента Ігоря Додона з посади. Повноваження передали екс-прем'єру Павлу Філіпу. Рішення ухвалили через те, що Додон не розпустив парламент.
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10 06 2019 08:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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