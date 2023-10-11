Глава Мінфіну США підтримує план ЄС щодо запровадження податку на доходи від заморожених російських активів

Уряди деяких країн ЄС чекали на схвалення США.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила про рішучу підтримку плану ЄС щодо запровадження податку на непередбачувані доходи від заморожених російських активів. Цей крок дозволить залучити нові кошти для підтримки України.

Про це пише Bloomberg.

Виступаючи на прес-конференції в Марракеші, Марокко, на початку щорічного засідання Міжнародного валютного фонду та Світового банку, Єллен заявила, що підтримує "використання непередбачуваних доходів від російських суверенних активів, заблокованих у певних клірингових центрах, і використання коштів для підтримки України".

"Ми повинні продовжувати накладати на росію суворі і все більші витрати, та продовжувати зусилля, щоб переконатися, що росія заплатить за завдану нею шкоду", - додала вона.

Коментарі Єллен з'явилися в той час, коли фінансування України з боку США зіштовхнулося з новою перешкодою в Конгресі після того, як усунення Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників дало можливість республіканцям, які дотримуються жорсткої лінії, затримати наступний раунд допомоги Києву.

Доля американської допомоги Україні у боротьбі з російським вторгненням тепер значною мірою залежить від наступного спікера, на тлі розколу серед республіканців щодо підтримки Києва.

Єллен намагалася розвіяти занепокоєння, заявивши, що союзники США та український народ "можуть бути впевнені", що адміністрація американського лідера Джо Байдена працюватиме над тим, щоб Україна отримала необхідну їй допомогу.

"Я хочу чітко заявити, що ми не можемо допустити, щоб наша підтримка України була перервана", - сказала Єллен.

Єллен виділила війну росії проти України як "основний зустрічний вітер", що перешкоджає поліпшенню глобальних економічних перспектив. Вона також зазначила, що зосередженість на глобальній економіці та вирішенні глобальних викликів формує підхід США до відносин із Китаєм.

Нагадаємо, у 2024 році Бельгія передасть на допомогу Україні €1,7 мільярда — це податки з доходів від заморожених російських активів.