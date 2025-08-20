Глава МЗС Австрії приїхала на Одещину, яку вночі масовано атакувала рф
20 серпня 2025, 13:31
Фото: x.com/andrii_sybiha
Цієї ночі росіяни масовано атакували дронами Одеську область.
Міністр закордонних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер приїхала до Одеси 20 серпня.
Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга в X.
"Сьогодні я радий вітати мою дорогу австрійську колегу Беату Майнль-Райзінгер в Одесі з її третім візитом до України з моменту її вступу на посаду в березні", - зазначив він.
Міністри розповіли візит з вшанування пам’яті загиблих захисників Європи від України.
Нагадаємо, що у ніч на 20 серпня росія масовано атакувала ударними дронами Ізмаїл в Одеській області. За попередньою інформацією постраждала одна людина.