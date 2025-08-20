Глава МЗС Австрії приїхала на Одещину, яку вночі масовано атакувала рф

Цієї ночі росіяни масовано атакували дронами Одеську область.

Міністр закордонних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер приїхала до Одеси 20 серпня.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга в X.

"Сьогодні я радий вітати мою дорогу австрійську колегу Беату Майнль-Райзінгер в Одесі з її третім візитом до України з моменту її вступу на посаду в березні", - зазначив він. Міністри розповіли візит з вшанування пам’яті загиблих захисників Європи від України.

Нагадаємо, що у ніч на 20 серпня росія масовано атакувала ударними дронами Ізмаїл в Одеській області. За попередньою інформацією постраждала одна людина.