Гройсман утримався від прямої відповіді щодо зустрічі з олігархом Пінчуком, яку зафіксували "​Схеми"

Візит прем’єра до заміського маєтку олігарха Пінчука "​Схеми" зафіксували ще 14 червня – тобто, близько півтора місяця тому. Проте до моменту оприлюднення матеріалу ніхто з учасників зустрічі про неї не повідомив публічно.

"​Я час від часу зустрічаюсь з різними людьми. У тому числі –​ із представниками великого бізнесу. Я не роблю з цього ніяких таємниць –​ нічого"​, –​ заявив він у відповідь на запитання журналіста, чи була зустріч із Пінчуком, йдеться в "Радіо Свобода".

Крім того, журналісти звернулися до голови уряду з проханням пояснити вечірній тривалий візит до заміського маєтку олігарха Пінчука – і досі не отримали від нього відповіді.

В ефірі НВ Гройсман заявив, що переглянув сюжет – але "нічого із нього не зрозумів". І ухилився від відповіді на питання журналіста, чи впізнав він на відео своє авто: "Ви бачили мій кортеж? Ви бачили мій автомобіль?"

Водночас, у розслідуванні "Пін-код до влади" був показаний не кортеж прем'єр-міністра, а один автомобіль, яким, за даними "​Схем", він користується.

Раніше "​Схеми" розповіли про непублічний візит прем’єр-міністра Володимира Гройсмана до заміського маєтку олігарха Віктора Пінчука, який відбувся 14 червня. Одночасно з головою уряду там же перебував і очільник МВС Арсен Аваков.

Першим на територію заміського маєтку Віктора Пінчука заїхав кортеж із двох автівок, яким користується очільник МВС. За дві години після цього до воріт маєтку Пінчука під’їхав Mercedes, яким, за даними джерел "Схем" у правоохоронних органах, користується прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

О 23:00 автомобіль охорони Арсена Авакова залишив територію заміського маєтку Пінчука. Mercedes, яким користується сам міністр, поїхав звідси через чотири години після прибуття. Mercedes, яким користується Гройсман виїхав за півгодини після Авакова.

Вже через день після неафішованого візиту до маєтку Віктора Пінчука Володимир Гройсман взяв участь у прямому ефірі одного з телеканалів олігарха. А пізніше на своїй сторінці у фейсбуці він опублікував відеоролик, де експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський, а нині голова спостережної ради форуму YES, який в Україні щороку організовує Пінчук, схвалює дії Гройсмана як прем’єр-міністра.

"Схеми" відправили запит Вікторові Пінчуку із запитаннями, як він пояснює візити українських політиків до заміського маєтку, в якому він мешкає, і чи вдалось про щось домовитися. Редакція чекає на відповідь.

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