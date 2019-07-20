CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГрузинський журналіст Георгій Габунія, якого на два місяці відсторонили від роботи за образи президента РФ Володимира Путіна в прямому ефірі, зможе повернутися до роботи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Грузинський журналіст, який облаяв Путіна в прямому ефірі, зможе повернутися до роботи
Новий власник каналу Кібар Халваші не має наміру втручатися в редакційну політику телеканалу
Фото: Скріншот відео
Генеральний директор "Руставі 2" Паата Салія також зазначив, що новий власник каналу Кібар Халваші не має наміру втручатися в редакційну політику телеканалу, інформує "Громадське".
Нагадаємо, що на початку липня грузинський опозиційний телеканал став фігурантом політичного скандалу між Росією та Грузією. 7 липня ведучий авторської програми "P.S." Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіна і нецензурно вилаяв його.
МЗС Росії у відповідь заявило про неприйнятну "витівку" з боку телеканалу, а президент Грузії Саломе Зурабішвілі і прем’єр-міністр Мамука Бахтадзе розкритикували ведучого.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 07 2019 13:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн