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Грузинський журналіст, який облаяв Путіна в прямому ефірі, зможе повернутися до роботи

Новий власник каналу Кібар Халваші не має наміру втручатися в редакційну політику телеканалу
Грузинський журналіст Георгій Габунія, якого на два місяці відсторонили від роботи за образи президента РФ Володимира Путіна в прямому ефірі, зможе повернутися до роботи.
Грузинський журналіст, який облаяв Путіна в прямому ефірі, зможе повернутися до роботи Фото: Скріншот відео

Генеральний директор "Руставі 2" Паата Салія також зазначив, що новий власник каналу Кібар Халваші не має наміру втручатися в редакційну політику телеканалу, інформує "Громадське".

Нагадаємо, що на початку липня грузинський опозиційний телеканал став фігурантом політичного скандалу між Росією та Грузією. 7 липня ведучий авторської програми "P.S." Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіна і нецензурно вилаяв його.

МЗС Росії у відповідь заявило про неприйнятну "витівку" з боку телеканалу, а президент Грузії Саломе Зурабішвілі і прем’єр-міністр Мамука Бахтадзе розкритикували ведучого.

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