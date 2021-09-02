Імунолог розповів, скільки в України триватиме перший етап вакцинації і як працюватимуть мобільні бригади

Щеплення під час вакцинації проводитимуть мобільні бригади медиків, які розгортатимуть тимчасові пункти

Перший етап вакцинації медичних працівників, які працюють із коронавірусними пацієнтами, в Україні планують закінчити орієнтовно за 20 днів роботи.

Про це нам розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, який також братиме участь у підготовці мобільних бригад, повідомляє "Громадське".

Він розповів, що бригади вже сформували. Вони складаються з лікаря, двох медсестер, одного реєстратора, а також резервної медсестри. На рівні областей призначили координаторів. Для них вже провели онлайн-тренінги.

Підготовка мобільних бригад

За словами Лапія, вона має розпочатися наступного тижня і відбуватиметься як в онлайні, так і в офлайні. В останньому випадку відпрацьовуватимуть практичні навички, зокрема з надання невідкладної медичної допомоги при тяжких алергічних реакціях (вони можуть виникати після щеплення - ред.).

Тренування проводитиме Міністерство охорони здоров’я спільно з ВООЗ. Долучиться також Державний експертний центр, оскільки мобільні бригади будуть також каналом інформації про вакцинацію.

Як вони працюватимуть

За планом, одна мобільна бригада протягом робочого дня зможе зробити 100 щеплень. Нині складають маршрути їхньої роботи між медзакладами, щоб раціонально використовувати час бригади і щоб вона не простоювала.

Бригади виїжджатимуть на робочі місця медпрацівників та розгортатимуть там тимчасові пункти щеплення. Вони зможуть повернутися на одне місце кілька разів, якщо медики були відсутні на роботі.

Роботу мобільної бригади та паливо оплачуватиме Нацслужба здоров’я.

На другому етапі крім мобільних бригад створять уже стаціонарні пункти щеплень.

Нагадаємо, що у кожному регіоні вакцинацію проводитимуть в середньому 23 мобільні бригади, в Україні - 572