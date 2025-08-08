Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Індія поставила на паузу переговори про закупівлю зброї у США

08 серпня 2025, 14:55
Фото: з вільного доступу
Це перша конкретна реакція Делі на дії Дональда Трампа.
Індія відклала переговори про військові контракти зі США після санкцій за купівлю російської нафти. 
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх мав вирушити до Вашингтона з офіційним візитом. Очікувалося, що там буде оголошено про нові закупівлі, але поїздку скасовано.
 
За даними джерел, обговорення закупівлі бойових машин Stryker, ракет Javelin і шести літаків-розвідників Boeing P8I призупинено. Угода щодо літаків оцінювалася в 3,6 млрд доларів і перебувала на фінальній стадії.
 
Незважаючи на паузу, письмових розпоряджень про повне скасування угод не було. Це означає, що Делі може оперативно переглянути рішення у разі зміни умов.
 
Хоча великі закупівлі відкладено, інші елементи оборонного співробітництва між країнами тривають. Зокрема, обмін розвідданими та спільні навчання залишаються чинними.
 
Індія залишається найбільшим імпортером озброєнь після Саудівської Аравії. Останніми роками вона зміщує фокус з росії в бік США, Франції та Ізраїлю, але повністю відмовитися від російської зброї не планує.
 
Тим часом росія пропонує Індії нові оборонні технології, зокрема систему ППО С-500. Делі поки що не зацікавлений у нових закупівлях, але повністю припинити військову співпрацю з москвою не хоче.
 
Нагадаємо, що найбільший нафтопереробний завод, що належить індійському мільярдерові Мукешу Амбані, почав шукати альтернативу російській нафті.
 
Індіявійна в Україніросія окупанти

