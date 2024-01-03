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ПОЛІТИКА

Індія заявляє, що падіння імпорту російської нафти не пов'язане з платіжними проблемами – Bloomberg

03 січня 2024, 20:35
Індія заявляє, що падіння імпорту російської нафти не пов'язане з платіжними проблемами – Bloomberg
Індійський міністр нафти та газу заявив, що справа у "непривабливих знижках".

Індійські нафтопереробні підприємства скоротили імпорт нафти з росії, але у Міністерстві нафти та природного газу заявляють, що це не пов’язано із затримками через неможливість російських постачальників прийняти платежі. 

Про це повідомляє Bloomberg.

"Немає жодних проблем з платежами. Це чиста функція ціни, за якою купуватимуть наші нафтопереробні заводи", – сказав міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі на брифінгу третього січня в Нью-Делі, додавши, що "знижки на вантажі були непривабливими".

"Керівництво Індії має лише одну вимогу: щоб індійський споживач отримував енергію за найбільш економічно вигідною ціною, без перебоїв", – сказав Пурі, додавши, що Індія потребує 5 мільйонів барелів нафти на день, з яких 1,5 мільйона надходить з росії. 

Окремо Пурі зазначив, що нещодавні атаки безпілотників на комерційні судна у Червоному морі не викликали жодних перебоїв у постачанні нафти до Індії. 

Індія є одним з найбільших імпортерів сирої нафти в Азії, і після вторгнення росії в Україну перетворилася на величезного покупця. Її нафтопереробні заводи приймають поставки, яких уникають переробники в Європі та США. 

Тим не менш, імпорт нафти з москви впав у грудні до найнижчого рівня з січня 2023 року – 1,5 млн барелів на добу (у травні було 2,2 млн барелів на добу). Серед причин – шість танкерів, що перевозили нафту з Далекого Сходу росії, не змогли доставити її через проблеми з оплатою на тлі посилення санкцій, згідно з даними компанії Kpler, що займається аналітикою даних. 

Раніше у США заявили, що Вашингтон посилить контроль за дотриманням цінового обмеження в 60 доларів за барель. З початку запровадження антиросійських санкцій Індія почала відігравати важливішу роль на світових нафтових ринках, купуючи все більше дешевої російської нафти та переробляючи її на паливо для Європи і США.

нафта рфІндіяімпорт

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