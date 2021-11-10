Instagram анонсував нову функцію, яка заохочуватиме підлітків робити перерви під час користування

Instagram намагатиметься відволікати підлітків від шкідливого контенту та пропонуватиме їм робити паузи під час користування соцмережею.

Про це повідомив віцепрезидент Facebook (якому належить Instagram) з глобальних питань Нік Клегг, повідомляє "Громадське" з посиланням на The Verge.

Соцмережа планує запровадити функцію під назвою "Зроби перерву", яка пропонуватиме підліткам відпочити від користування Instagram. Крім того, підліткам планують допомагати не переглядати однаковий контент по декілька разів.

"Коли наша система буде бачити, що підлітки дивляться один і той же контент знову і знову і він не має користі для них, ми підштовхнемо підлітків до перегляду іншого контенту", - пояснив Клегг.

Посадовець не уточнив, коли ці функції планують запровадити. У відповідь на запит The Verge соцмережа відповіла, що хоча нові функції ще не тестують, але скоро планують це розпочати робити.

Таку заяву в Instagram зробили на тлі інформації про призупинення роботи над "дитячою версією" цієї соцмережі. Вона мала бути орієнтована на користувачів віком до 13 років.

Це сталося через кілька днів після публікації закритого дослідження компанії про вплив соцмережі на дівчат-підлітків у виданні The Wall Street Journal.

Зокрема, воно показало, що 40% юних користувачок Instagram у США та Великій Британії почувалися непривабливими; назагал дівчата-підлітки ставали все більш схильні порівнювати свою зовнішність з іншими, казали, що відчувають залежність від Instagram і частіше відчувають тривожність і депресію.

Натомість у Facebook інтерпретацію цього дослідження розкритикували. Там також заявили, що в опитуванні брали участь лише 40 дівчат, і воно було сфокусоване на негативних сторонах Instagram.

Нагадаємо, що Instagram визнав, що перша ініціатива платформи у сфері тривалих відео IGTV не стала успішною.