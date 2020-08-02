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Instagram показуватиме, з якими сторінками користувач мало взаємодіє і може від них відписатися

Користувачі також можуть слідкувати, хто найбільше викладає stories та дописів у стрічку, а хто неактивний
Instagram запустив нову функцію, яка дозволяє сортувати підписки за трьома критеріями: «за замовчуванням», «найчастіше переглядаю в стрічці» та «взаємодію найменше». У соцмережі сподівається, що людина відпишеться від нецікавих профілів і більше часу проводитиме в мережі.
Instagram показуватиме, з якими сторінками користувач мало взаємодіє і може від них відписатися Фото: з вільних джерел

Про це Instagram повідомив у Twitter,передає "Громадське".

Користувачі також можуть слідкувати, хто найбільше викладає stories та дописів у стрічку, а хто неактивний.

Як пояснили в Instagram, вони хочуть, щоб підписки в Instagram показували нинішні зв'язки та інтереси.

Щоб скористатися функцією, потрібно перейти до розділу з підписками та вибрати необхідну категорію.

Як передає TechCrunch, з новою функцією Instagram хоче затримати людей у соцмережі надовше та збільшити кількість переглядів реклами. Якщо у стрічці будуть лише якісні дописи, людина більше часу проводитиме в Instagram та ймовірніше натрапить на рекламу.

Нагадаємо, що доходи від реклами в соціальній мережі Instagram принесли компанії Facebook близько 20 мільярдів доларів у 2019 році.

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08 02 2020 12:30
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