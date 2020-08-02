Instagram показуватиме, з якими сторінками користувач мало взаємодіє і може від них відписатися
Про це Instagram повідомив у Twitter,передає "Громадське".
Користувачі також можуть слідкувати, хто найбільше викладає stories та дописів у стрічку, а хто неактивний.
Як пояснили в Instagram, вони хочуть, щоб підписки в Instagram показували нинішні зв'язки та інтереси.
Щоб скористатися функцією, потрібно перейти до розділу з підписками та вибрати необхідну категорію.
Як передає TechCrunch, з новою функцією Instagram хоче затримати людей у соцмережі надовше та збільшити кількість переглядів реклами. Якщо у стрічці будуть лише якісні дописи, людина більше часу проводитиме в Instagram та ймовірніше натрапить на рекламу.
Нагадаємо, що доходи від реклами в соціальній мережі Instagram принесли компанії Facebook близько 20 мільярдів доларів у 2019 році.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею