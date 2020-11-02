"Інтерпайп" у 2019 р збільшив продажі залізничних коліс на 8%, скоротив реалізацію труб на 11%

Продажі на ринки країн СНД в 2019 році продемонстрували істотне зростання - на 26%, до 93 тис. тонн

Постачання труб на український ринок скоротилося на 18% - до 147 тис. тонн. Зокрема, в минулому році обсяги продажів на адресу "Укргазвидобування" впали на 67% у зв'язку з переглядом держкомпанією програм буріння нових свердловин. Водночас постачання приватним газовидобувникам частково компенсували зниження споживання в державному секторі.

Міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна компанія (ТКК) "Інтерпайп" в 2019 році скоротила продажі трубної і залізничної продукції у натуральному вираженні на 7% у порівнянні з попереднім роком - до 798 тис. тонн, при цьому частка експорту в структурі реалізації склала 76%, разом із тим частка внутрішнього ринку зменшилася до 24% з 28%, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється в прес-релізі компанії в понеділок, продажі трубної продукції знизилися на 11% - до 595 тис. тонн на тлі падіння попиту на глобальному ринку в другій половині 2019 року.

При цьому постачання труб на український ринок скоротилося на 18% - до 147 тис. тонн. Зокрема, в минулому році обсяги продажів на адресу "Укргазвидобування" впали на 67% у зв'язку з переглядом держкомпанією програм буріння нових свердловин. Водночас постачання приватним газовидобувникам частково компенсували зниження споживання в державному секторі.

Європейським клієнтам "Інтерпайп" поставив 146 тис. тонн безшовних і зварних труб, що нижче на 16% до 2018 року. Зниження продажів головним чином пов'язано з введенням Єврокомісією імпортних квот, в яких не були враховані потужності нового СП Vallourec Niko Tube, пояснюється в прес-релізі.

Сумарно в Північній і Південній Америці "Інтерпайп" в 2019 році реалізував 140 тис. тонн лінійних і нарізних труб (більше на 13% до 2018 року). При цьому в другому півріччі компанія почала різко знижувати обсяги продажів на ринок США в зв'язку з поновленням антидемпінгового мита розміром 7,5% (додатково до 25% -го мита на весь сталевий імпорт). Сумарний розмір мит (32,5%) став загороджувальним для компанії, зазначають в "Інтерпайпі".

На Близькому Сході "Інтерпайп" наростив реалізацію на 27%, до 102 тис. тонн за рахунок продажів у сегменті OCTG - труб для видобутку нафти і газу. Це стало можливим завдяки освоєнню широкої лінійки преміальних продуктів.

Продажі в СНД минулого року обвалилися на 46% - до 61 тис. тонн на тлі введення Росією повного ембарго на імпорт труб з України і падіння попиту в інших країнах пострадянського простору.

Продажі залізничної продукції - коліс, бандажів, осей і колісних пар - в 2019 році збільшилися на 8% - до 203 тис. тонн. При цьому обсяг реалізації залізничної продукції на європейський ринок досяг чергового максимуму, склавши 52 тис. тонн (+ 27% до 2018-го). "Інтерпайп" зайняв лідируючі позиції на ринку вантажних коліс і має намір виходити на ринок пасажирських коліс ЄС. У 2019 компанія наростила поставки колісних пар з 10,5 до 14,7 тис. од., констатує прес-служба.

Продажі на ринки країн СНД в 2019 році продемонстрували істотне зростання - на 26%, до 93 тис. тонн. Водночас в Україні спостерігалося зниження: падіння реалізації склало 25% - до 45 тис. тонн у зв'язку з припиненням "Укрзалізницею" будівництва вантажних вагонів і, відповідно, закупівель залізничних коліс.

Обсяг виробництва круглої сталевої заготовки в 2019 році склав 854,5 тис. тонн, що на 4,2% нижче, ніж у 2018 році. Ключовим фактором забезпечення виробництва сировиною стало продовження дії експортного мита. Майже весь вироблений обсяг сталі був реалізований на власні заводи "Інтерпайпа". Стороннім споживачам відвантажено 23,7 тис. тонн сталі (22,8%).

Як зазначає директор з фінансів та економіки "Інтерпайпу" Денис Морозов, минулий рік був непростим для компанії, але приніс хороші результати і заклав фундамент для розвитку.

"У 2019 українські металурги повною мірою відчули на собі наслідки торгових воєн у світі. Розвинені країни захищають свої ринки і виробників будь-якими доступними способами, при цьому закриваючи доступ для імпортерів. У таких умовах стратегія "Інтерпайпу" полягає в освоєнні складних і нішевих продуктів. Для цього ми постійно інвестуємо в найсучасніше обладнання", - резюмував Морозов, слова якого наводяться в прес-релізі.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Продукцію компанії постачають більше ніж до 80 країн світу через мережу торговельних офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2018 році "Інтерпайп" реалізував 857 тис. тонн готової продукції, зокрема - 189 тис. тонн залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюють під брендом KLW.

В "Інтерпайп" працюють 12 тис. співробітників. У 2018 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 2,17 млрд. грн.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко Тьюб", "Дніпропетровський втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

Нагадаємо, що металурги прогнозують рекордне падіння виплавки сталі.