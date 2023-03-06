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ПОЛІТИКА

Іран нібито уклав таємні угоди з росією, щоб гарантувати поставки урану — Fox News

06 березня 2023, 18:26
Іран нібито уклав таємні угоди з росією, щоб гарантувати поставки урану — Fox News
Джерело: zn.ua
москва готова поставити Тегерану ядерні матеріали для створення бомби.

росія могла укласти таємну угоду з Іраном щодо поставок збагаченого урану для незаконної збройової програми Тегерана.

Про це повідомляє Fox News.

Джерела видання в іноземній розвідці, які побажали залишитися анонімними та знайомі з переговорами між москвою та Тегераном, повідомили, що угода, укладена між країнами, не передбачає негайної відправки ядерних матеріалів. Так, російський диктатор путін погодився повернути збагачений уран, отриманий від Ірану у 2015 році. Такі поставки можуть відбутися, якщо США остаточно відмовляться від відновлення "Спільного всеосяжного плану дій" щодо контролю за ядерної програми Ірану та послабленням санкцій, припиненого колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Зазначимо, що Трамп прийняв рішення про вихід з ядерної угоди у 2018 році, оскільки він та його адміністрація вважали, що договір не може зупинити Іран у створенні ядерної бомби. Білий дім Трампа також стверджував, що іранська ядерна угода не придушує тероризм теократичної держави та не обмежує її ракетну програму.

Іранський режим хоче отримати залізну угоду від адміністрації Джо Байдена про те, що він і майбутні адміністрації США не відмовлятимуться від нової угоди. Білий дім заявив, що не може гарантувати, що нова адміністрація не відступить від суперечливої угоди.

Колишній аналітик розвідувального управління Міноборони США Ребекка Коффлер зазначила, що росія хоче отримати додаткову допомогу від Ірану у війні проти України.

"З одного боку, вони (росія - ред.) не хочуть, щоб Іран мав ядерну зброю, а з іншого - хочуть допомоги від Ірану у війні проти України. Це дає путіну важелі впливу на обидві сторони, але також дозволяє сприймати його як людину, що укладає угоди. росія сигналізує про те, що США залежать від неї", - сказала вона.

Нагадаємо, МАГАТЕ підтвердило наявність у Ірану збагачення урану, близького за концентрацією до збройного.

Іранрф тероризмУранМАГАТЕвійна

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