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Іран розробив безпілотник Gaza: летить 2000 км і несе 13 бомб – WSJ

23 березня 2024, 20:21
Іран розробив безпілотник Gaza: летить 2000 км і несе 13 бомб – WSJ
Wikipedia
Іран на міжнародній виставці озброєнь у Досі вперше продемонстрував світові свій новий флагманський безпілотник з назвою Gaza.

Про це пише The Wall Street Journal.

Дрон може нести до 13 бомб та здатен подолати відстань понад 1600 кілометрів на висоті 10 кілометрів.

"Новий безпілотник "Газа", названий Іраном на знак солідарності з жителями анклаву після ескалації ізраїльсько-палестинського конфлікту в 2021 році. Він представляє посилену загрозу інтересам США і союзникам. Завдяки заявленій дальності польоту в 2 тисячі кілометрів, розмаху крил 21 метр і супутниковому зв’язку безпілотник може долетіти з Ірану в Ізраїль із 13 високоточними бомбами. Іран заявляє, що безпілотник готовий до використання", – пише видання.

Наприклад, Shahed-129 - звичайний іранський безпілотник може нести лише чотири бомби.

Після закінчення терміну дії обмежень ООН на експорт ракет і безпілотних літальних апаратів Ірану в жовтні Тегеран дедалі більше продає свою військову продукцію на міжнародному ринку, яка посилює занепокоєння США та їхніх союзників.

"На іранській виставці в Досі відвідувачі розглядали глянцеві російськомовні брошури, що рекламували різні продукти, у тому числі нову ракету протиповітряної оборони. Іспанською мовою була надрукована брошура з рекламою ракетно-космічної установки — нагадування про нещодавнє розгортання Венесуелою патрульних протикорабельних ракетних катерів іранського виробництва. Рекламні листівки фарсі та англійською мовами рекламували нові протикорабельні крилаті ракети та радіолокаційні системи - технології, які використовували єменські повстанці-хусити для націлювання на американські кораблі", - йдеться в матеріалі The Wall Street Journal. 

Нагадаємо, що Іран з’явився на катарській виставці зброї і отримав велику платформу для реклами своїх військових можливостей, попри те, що Доха продовжує стверджувати оборонне і стратегічне партнерство зі США.

 

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