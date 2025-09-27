Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іран відповів на санкційний тиск Європи відкликанням своїх послів

27 вересня 2025, 18:59
Іран відповів на санкційний тиск Європи відкликанням своїх послів
Фото: DW
Це сталось у відповідь на спробу повернути міжнародні санкції.

Іран відкликав своїх послів із Німеччини, Франції та Великої Британії для консультацій у відповідь на намір цих країн активувати механізм відновлення санкцій ООН (snapback), скасованих у межах ядерної угоди 2015 року.

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство MEHR.

"У відповідь на безвідповідальні дії трьох європейських країн, які зловживають механізмом snapback для відновлення раніше скасованих резолюцій Ради Безпеки ООН, Іран відкликав своїх послів із Німеччини, Франції та Великої Британії для консультацій до Тегерана", - йдеться в офіційній заяві.

Напередодні міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, де засудив ініціативу європейського "трійки".

"Зусилля Великої Британії, Франції та Німеччини з відновлення санкцій є недійсними та юридично нікчемними", - заявив Арагчі.

Раніше три країни-члени ядерної угоди 2015 року (JCPOA) оголосили про намір застосувати механізм snapback, що дозволяє автоматично повернути санкції ООН у разі порушення умов домовленостей з боку Тегерана.

На фоні цього москва і Тегеран посилюють ядерну співпрацю.

 

ІранЄвропа

Останні матеріали

росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 07:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється