Іран відповів на санкційний тиск Європи відкликанням своїх послів

Це сталось у відповідь на спробу повернути міжнародні санкції.

Іран відкликав своїх послів із Німеччини, Франції та Великої Британії для консультацій у відповідь на намір цих країн активувати механізм відновлення санкцій ООН (snapback), скасованих у межах ядерної угоди 2015 року.

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство MEHR.

"У відповідь на безвідповідальні дії трьох європейських країн, які зловживають механізмом snapback для відновлення раніше скасованих резолюцій Ради Безпеки ООН, Іран відкликав своїх послів із Німеччини, Франції та Великої Британії для консультацій до Тегерана", - йдеться в офіційній заяві.

Напередодні міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, де засудив ініціативу європейського "трійки".

"Зусилля Великої Британії, Франції та Німеччини з відновлення санкцій є недійсними та юридично нікчемними", - заявив Арагчі.

Раніше три країни-члени ядерної угоди 2015 року (JCPOA) оголосили про намір застосувати механізм snapback, що дозволяє автоматично повернути санкції ООН у разі порушення умов домовленостей з боку Тегерана.

На фоні цього москва і Тегеран посилюють ядерну співпрацю.