Іспанія виділить €55 млн на школи і підтримку малого та середнього бізнесу в Україні
Кошти будуть виділені через Світовий банк.
Про це повідомляє Європейська правда.
"Сьогодні моя країна, Іспанія, вирішила виділити додаткові 55 млн євро, в тому числі 51 млн євро через Світовий банк для фінансування малого та середнього бізнесу в Україні", – заявив Санчес.
За словами іспанського политік, ще 4 млн буде виділено через програму розвитку ООН для створення в Україні шкіл з "зеленими" і стійкими енергосистемами.
Санчес наголосив, що відбудова потребуватиме часу і інвестицій і Іспанія підтримує Україну у цьому процесі і зазначив, що в окремих сферах, як от залізниця, іспанські компанії мають ноу-хау, які стануть у нагоді.
"Іспанський уряд підтримає фінансування для адаптації та модернізації інфраструктури у вашій країні. Однак ми розуміємо, що відбудова і процвітання настануть якщо тільки буде досягнуто умов тривалої безпеки" – сказав Санчес.Раніше стало відомо, що прем’єр Іспанії прибув в Україну.