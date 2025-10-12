Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ISW: росія може напасти на НАТО раніше, ніж прогнозують

12 жовтня 2025, 13:52
ISW: росія може напасти на НАТО раніше, ніж прогнозують
InformNapalm
Ймовірна загроза зростає вже до 2036 року

росія може становити серйозну загрозу для НАТО ще до 2036 року, попри очікування західних розвідок. За даними Інституту вивчення війни (ISW), дії москви, зокрема диверсії та шпигунська діяльність у Європі, свідчать про підготовку до можливої збройної конфронтації з Альянсом.

Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Експерти ISW зазначають, що росія активно веде підривну діяльність проти країн НАТО. Йдеться про використання безпілотників для розвідки та диверсій проти військових баз і об'єктів критичної інфраструктури в Європі. Це може бути частиною більш масштабної стратегії, спрямованої на підготовку до можливої війни з НАТО.

Аналітики вказують, що росія вже має потенціал для загрози Альянсу:

  • значні запаси далекобійної зброї;

  • розвиток виробництва безпілотників;

  • формування нових бойових частин і стратегічного резерву особового складу.

Ці фактори, на думку ISW, свідчать про здатність рф швидко нарощувати військову присутність на східному фланзі НАТО після завершення бойових дій в Україні.

Крім того, росія активно розробляє нові підходи до ведення бойових дій, зокрема тактики, що дозволяють зменшити залежність від бронетехніки. Такий підхід ускладнює відповідь з боку західних армій, які традиційно розраховують на перевагу в танках та броньованій техніці.

В ISW наголошують: Кремль може не чекати повного відновлення своєї армії перед тим, як вдатися до агресивних дій проти НАТО. Навпаки рф уже здобуває досвід сучасної війни, що дозволяє їй формувати нові типи загроз.

Також протягом останнього місяця у повітряному просторі кількох країн Європи було зафіксовано численні випадки появи невідомих безпілотників. Йдеться про об’єкти у Швеції, Норвегії, Данії, Нідерландах, Бельгії, Польщі, Німеччині та Франції. У деяких випадках через це тимчасово зупиняли роботу цивільних аеропортів.

На думку президента Володимира Зеленського, ці інциденти можуть бути навмисними провокаціями з боку кремля тестуванням реакції країн Європи та підготовкою до потенційного розширення війни.

 
