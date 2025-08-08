Ізраїль готується до повного захоплення Гази – ЗМІ

В офісі прем'єр-міністра країни підтвердили наміри взяти під контроль місто

Ізраїльське керівництво схвалило план поступового військового захоплення всієї Гази, більшість членів кабінету прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з питань безпеки підтримала його пропозицію.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на відповідну заяву кабінету.

Після 10 годин обговорень більшість підтримала підготовку до захоплення центру міста Газа.

Очікується, що на пізнішому етапі військові просунуться в центральні райони анклаву, де, як вважається, Хамас утримує ізраїльських заручників і де ізраїльські війська раніше здебільшого утримувалися від операцій.