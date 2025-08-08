Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ізраїль готується до повного захоплення Гази – ЗМІ

08 серпня 2025, 09:09
Ізраїль готується до повного захоплення Гази – ЗМІ
Фото: facebook.com idfonline
В офісі прем'єр-міністра країни підтвердили наміри взяти під контроль місто
Ізраїльське керівництво схвалило план поступового військового захоплення всієї Гази, більшість членів кабінету прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з питань безпеки підтримала його пропозицію.
 
Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на відповідну заяву кабінету.
 
Після 10 годин обговорень більшість підтримала підготовку до захоплення центру міста Газа.
 
Очікується, що на пізнішому етапі військові просунуться в центральні райони анклаву, де, як вважається, Хамас утримує ізраїльських заручників і де ізраїльські війська раніше здебільшого утримувалися від операцій.
 
Згідно із заявою, метою є досягнення рішучої перемоги над Хамас який очолив напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, що розпочало новий виток війни.
 
План також передбачає надання гуманітарної допомоги цивільному населенню "поза зонами бойових дій", йдеться у повідомленні.
 
Кабінет міністрів також схвалив п'ять принципів припинення війни, зокрема:
 
  •  роззброєння Хамас;
  • повернення всіх 50 заручників, 20 з яких, як вважається, живі;
  • демілітаризацію Гази;
  • ізраїльський контроль безпеки над анклавом;
  • створення там альтернативної цивільної адміністрації, яка не залучатиме ні Хамас, ні Палестинську адміністрацію.

 

війна в Україніросія окупантиІзраїльСектор Гази

Останні матеріали

путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post
Політика
Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 07:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється