Ізраїль очікує на звільнення 20 заручників із Гази у найближчі дні

09 жовтня 2025, 13:58
Фото: з вільного доступу
Це може стати важливим кроком у тривалому процесі повернення полонених після масштабного нападу Хамас.

Ізраїльські джерела повідомляють, що вже в неділю або понеділок може відбутися звільнення 20 ізраїльтян, яких утримують у секторі Газа. 

Це стане одним із найбільших повернень заручників за останні місяці, передає агенція  Reuters.

Наразі в полоні в Газі залишаються 48 ізраїльських заручників. За даними ізраїльської влади, щонайменше 20 з них перебувають у живих. Решту або повернули в межах попередніх домовленостей, або вважають загиблими.

Значна частина заручників була звільнена в рамках двох великих обмінів під час тимчасових перемир’їв у листопаді 2023 року та на початку 2025-го. Інших звільнили в результаті спеціальних операцій Армії оборони Ізраїлю.

Крім того, ізраїльським силам вдалося повернути тіла 59 заручників, які загинули ще до того, як були доставлені до Гази, або померли під час ув’язнення.

Минулого тижня екс-президент США Дональд Трамп оприлюднив власний план врегулювання конфлікту у Секторі Газа. Документ складається з 20 пунктів і передбачає створення міжнародної "Ради миру", яка мала б наглядати за технократичним, аполітичним комітетом палестинського самоврядування.

Очолити "Раду миру", згідно з планом, мають сам Трамп і колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.

Зранку 9 жовтня Трамп оголосив, що Ізраїль і Хамас погодили перший етап мирного плану

 
ІзраїльХАМАСобмін

