Ізраїль оголосив жителям міста Газа "останній шанс" для евакуації

Жителі Гази отримали останню можливість залишити місто через контрольно-пропускні пункти Армії оборони Ізраїлю, перш ніж бойові дії в регіоні перейдуть у нову фазу.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант у соціальній мережі X(Twitter).

"Це останній шанс для жителів Гази, які хочуть перебратися на південь і залишити терористів Хамас в ізоляції в місті Газа. Ті, хто залишиться, будуть вважатися терористами або їхніми пособниками", - заявив міністр.

За словами міністра, ізраїльська армія завершила захоплення так званої "осі Ніцарім" це стратегічної лінії, яка проходить через центр Сектора Газа і з'єднує північну та південну його частини. Це дозволило ізраїльтянам фактично розділити анклав на дві частини, посиливши військову блокаду міста Газа.

Відтепер усі, хто хоче залишити місто, зможуть зробити це лише через ізраїльські КПП.

Міністр наголосив, що Ізраїль рішуче налаштований продовжувати військову операцію, допоки не будуть звільнені всі заручники, а Хамас — повністю роззброєний.

