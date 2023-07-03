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ПОЛІТИКА

Ізраїль придбає у США ще одну ескадрилью винищувачів F-35 за 3 млрд доларів

03 липня 2023, 10:24
Ізраїль придбає у США ще одну ескадрилью винищувачів F-35 за 3 млрд доларів
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Виробником цих літаків є американська компанія Lockheed Martin.

Міністерство оборони Ізраїлю схвалило придбання в уряду США третьої ескадрильї винищувачів-невидимок F-35 (Adir). Загальна сума операції складає 3 мільярди доларів.

Про це повідомляє  Міноборони Ізраїлю у Twitter.

Виробником цих літаків є американська компанія Lockheed Martin.

У заяві відомства зазначається, що додаткові 25 винищувачів доведуть кількість парта F-35 в ізраїльських Військово-повітряних силах до 75 штук.

Кошти на купівлю літаків буде виділено з пакета оборонної допомоги, яку отримує Ізраїль від Штатів.

В Ізраїлі ці літаки вперше застосували у бойових діях навесні 2018 року. Загалом стан стала першою зарубіжною державою, яка отримала американські винищувачі F-35 "Адір".

F-35 Lightning - це унікальний багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління. Він відомий своєю непомітністю.

Додамо, що Штати вивчають можливість розширення продажів винищувачів цього типу від Lockheed Martin ще кільком країнам, серед яких Польща, Румунія, Іспанія та Греція.
СШАІзраїльвинищувачі

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