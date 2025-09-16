Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ізраїль розпочав наземну операцію в місті Газа

16 вересня 2025, 09:57
Ізраїль розпочав наземну операцію в місті Газа
Палестинці втікають з північної частини Сектора Газа, 18 серпня 2014 року. Фото: THOMAS COEX via Getty Images
Ізраїльські сили оборони Цахал розпочали наземний наступ у напрямку міста Газа.

Це може стати переломним моментом у масштабному конфлікті з Хамас.

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на анонімних ізраїльських чиновників. 

За даними джерел, армія Ізраїлю впродовж останніх днів активно розширювала масштаб повітряних ударів по Газі та її околицях. Втім, донині наземні підрозділи не заходили в густонаселену північну частину міста, де, за оцінками, можуть переховуватися сотні тисяч палестинських цивільних.

За даними Цахал, близько 300 тисяч людей залишили місто Газа протягом останніх тижнів. Це сталося після того, як чисельність населення міста зросла до понад 1 мільйона осіб через масове переміщення з інших частин Сектора.

Ізраїльська армія закликала мирних мешканців евакуюватися з міста, однак ці заклики мали обмежений ефект - багато палестинців залишаються на місці, побоюючись, що інші райони анклаву також є небезпечними.

Раніше ми писали, що Британія не визнала дії Ізраїлю у Газі геноцидом.

 

Ізраїль

