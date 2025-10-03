Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ізраїль відправив до тюрми активістів із флотилії: серед них Грета Тунберг

03 жовтня 2025, 21:47
Ізраїль відправив до тюрми активістів із флотилії: серед них Грета Тунберг
Фото: з вільного доступу
За даними видання, цю вʼязницю неодноразово критикували за жорстоке поводження з палестинськими ув’язненими.

Активістів захопленої Ізраїлем флотилії допомоги сектору Гази, серед яких Грета Тунберг та онук Нельсона Мандели, відправлять до в’язниці Кетзіот у пустелі Негев. Потім їх депортують.

Про це повідомляє The Times.

За даними видання, цю вʼязницю неодноразово критикували за жорстоке поводження з палестинськими ув’язненими.

"Тут утримують палестинців, звинувачених у тероризмі, тому я турбуюся про їхнє благополуччя — це виглядає як покарання. Вони сказали, що це тому, що їх так багато і їх потрібно тримати разом, але я в це не вірю", — сказала Клер Аззугар, батько якої був серед затриманих.

2 жовтня Ізраїль перехопив нову флотилію із 39 суден, що прямували до Гази з гуманітарною допомогою та іноземними активістами, серед яких була Грета Тунберг. Човни перевозили ліки та харчі до Гази. Ізраїльські чиновники заявили, що місія не є гуманітарною, а носить провокаційний характер. Хамас назвав перехоплення «злочинним актом» і закликав до публічних протестів.

У відеозверненні, яке оприлюднили після перехоплення флотилії, Тунберг заявила:

"Якщо ви дивитеся це відео, значить, я була викрадена і проти моєї волі доставлена ізраїльськими силами. Наша гуманітарна місія була ненасильницькою і відповідала міжнародному праву".

МЗС Ізраїлю запевняє, що арештовані перебувають у доброму здоров’ї і чотирьох з них вже депортували. Родичі інших затриманих повідомляють, що їх не відпустять щонайменше до неділі.

ІзраїльСектор ГазиГрета Тунберг

Останні матеріали

Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється