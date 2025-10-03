Ізраїль відправив до тюрми активістів із флотилії: серед них Грета Тунберг

За даними видання, цю вʼязницю неодноразово критикували за жорстоке поводження з палестинськими ув’язненими.

Активістів захопленої Ізраїлем флотилії допомоги сектору Гази, серед яких Грета Тунберг та онук Нельсона Мандели, відправлять до в’язниці Кетзіот у пустелі Негев. Потім їх депортують.

Про це повідомляє The Times.

"Тут утримують палестинців, звинувачених у тероризмі, тому я турбуюся про їхнє благополуччя — це виглядає як покарання. Вони сказали, що це тому, що їх так багато і їх потрібно тримати разом, але я в це не вірю", — сказала Клер Аззугар, батько якої був серед затриманих.

2 жовтня Ізраїль перехопив нову флотилію із 39 суден, що прямували до Гази з гуманітарною допомогою та іноземними активістами, серед яких була Грета Тунберг. Човни перевозили ліки та харчі до Гази. Ізраїльські чиновники заявили, що місія не є гуманітарною, а носить провокаційний характер. Хамас назвав перехоплення «злочинним актом» і закликав до публічних протестів.

У відеозверненні, яке оприлюднили після перехоплення флотилії, Тунберг заявила:

"Якщо ви дивитеся це відео, значить, я була викрадена і проти моєї волі доставлена ізраїльськими силами. Наша гуманітарна місія була ненасильницькою і відповідала міжнародному праву".

МЗС Ізраїлю запевняє, що арештовані перебувають у доброму здоров’ї і чотирьох з них вже депортували. Родичі інших затриманих повідомляють, що їх не відпустять щонайменше до неділі.